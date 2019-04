Spīķeru koncertzālē skanēs Čika Korea mūzika

Šā gada 10. maijā Spīķeru koncertzālē skanēs ievērojamā džeza mūzikas mākslinieka un komponista Čika Korea skaņdarbi, kā arī Johana Sebastiāna Baha, Brūsa Hamiltona, Emanuēla Sežurnē kompozīcijas, portālu "Delfi" informē VSIA "Latvijas koncerti" pārstāvji.

Koncertā uzstāsies "Lielās mūzikas balvas 2014" laureāts kategorijā "Gada jaunais mākslinieks", vibrofonists Jānis Bombizo-Fedotovs un pianists Rihards Plešanovs.

"Koncerts iezīmēsies ar jauneklīgu un džezisku enerģiju. Tas būs īpašs priekšnesums, kurā satiksies modernais, pavasarīgais, atraktīvais, spēcīgi un gaiši uzlādētais", koncerta programmu raksturo komponists Arturs Maskats.

"Es saklausu mūziku un ritmu pilnīgi visā. Savā mūzikā ielieku visu savu pieredzi, arī no citām mākslām. Starp citu, esmu studējis vizuālo mākslu un gleznoju ar akrila krāsām....Kad sāku spēlēt, turpināju "gleznot" ar nošu palīdzību. Mūzika ļoti būtiski atšķiras no visām citām mākslām. Kino jūs skatāties, prozu jūs lasāt. Mūziku jūs klausāties, bet tā nav tikai citas maņas darbināšana. Īpašā lieta ir tā, ka tu nelasot uzzini un izjūti visu! Klausoties mūziku, dažādiem cilvēkiem rodas līdzīgas, ļoti spēcīgas izjūtas. Protams, cilvēkus spēcīgi saviļņot spēj ne jau ikviena mūzika. Tādu mūziku spēj radīt tikai lieli komponisti, gluži tāpat kā tikai lieli rakstnieki spēj savirknēt vārdus tā, lai tie radītu emocionāli dziļi saviļņojošu literatūru, kura izsauc līdzpārdzīvojumu," intervijā Inesei Lūsiņai stāsta Čiks Korea.

Jānis Bombizo-Fedotovs mūziķa gaitas sācis Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolā, šobrīd meistarību turpina kaldināt Francijā, Strasbūras konservatorijā, studējot pie slavenā Emanuela Sežurnē. Jānis ir Ineses Galantes iniciētā talantu konkura uzvarētājs, kurš plūcis laurus arī vairākos starptautiskos konkursos ārpus Latvijas. Koncertprogrammā savīsies dažādu laikmetu un stilistikas mūzika – no baroka līdz džezam, no impresionisma toņos veidotām skaņu gleznām līdz tautas mūzikā sakņotiem skaņdarbiem, un no apcerīgām noskaņām līdz pat enerģiskiem deju ritmiem, kuru iedzīvināšanā zīmīga loma ir Jāņa saspēles partnerim – daudzpusīgajam pianistam Rihardam Plešanovam.

Biļetes nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs.