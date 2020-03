Spītējot 'Covid-19', festivāls 'Summer Sound' turpina izziņot māksliniekus

Spītējot koronavīrusa izraisītajai slimībai "Covid-19" un valstī izsludinātajai ārkārtas situācijai, festivāls "Summer Sound", kas plānots šovasar 24. un 25. jūlijā, turpina izziņot māksliniekus. Festivāla rīkotāji ziņo, ka mākslinieku sarakstam pievienojas leģendārā pašmāju grupa "Jumprava".

To, ka rīkotājiem šobrīd nav plānu atcelt festivālu, jau aizvadītajā nedēļas nogalē tika ziņots sociālajos tīklos. To organizatori apstiprina arī sarunā ar "Delfi".

"Šobrīd vēl nevar neko skaidri spriest par to, kāda situācija būs jūnija beigās. Protams, sekosim līdzi visām aktualitātēm un nepieciešamības gadījumā arī attiecīgi rīkosimies," stāsta rīkotāju pārstāve Alise Pabērza.

Kā iepriekš savā "Facebook" kontā rakstīja "Summer Sound" rīkotāji: "Šobrīd spēkā esošie ierobežojumi visiem pasākumiem Latvijā ir spēkā līdz 14. aprīlim. Ir pāragri prognozēt iespējamo situāciju ar "Covid-19" tuvākajos mēnešos.

Ja festivāls nevarēs notikt plānotajā laikā, tad mēs par to informēsim gan attiecībā uz citiem festivāla datumiem, gan biļešu jautājumos.

Šobrīd satraukumam par festivāla atcelšanu nav pamata, tā vietā mēs aicinām mūs visus kopīgi ievērot valstī noteiktos ierobežojumus, lai veiksmīgi un pēc iespējas ātrāk pārvarētu šo krīzes situāciju.

Arī mēs, Summer Sound organizatori esam pārcēluši savu biroju uz mājām un turpinām darboties māju režīmā, lai festivāla plānošana un organizēšana notiktu kā ierasts."

Atgādinām, ka līdzīgu viedokli portālam "Delfi" pauduši arī festivāla "Positivus" rīkotāji.

Šobrīd izziņotā grupa "Jumprava" festivālā "Summer Sound" viesosies otro reizi. Savukārt pagājušajā gadā, ar izpārdotu koncertu "Arēnā Rīga", "Jumprava" nosvinēja savu 35 gadu pastāvēšanas jubileju, bet 2019. gada novembrī izdotais "Jumpravas" jaunais studijas albums "Insomnia" ieguvis ne tikai atzinīgus vērtējumus no klausītājiem, bet arī mūzikas kritiķiem.

Grupa "Jumprava" ir dibināta 1984. gadā un ir viena no populārākajām latviešu grupām, ar vairākām dziesmām, kas jau ir ieguvušas leģendāru hitu statusu, piemēram – "Peldētājs", "Ziemeļmeita", "Vēlreiz", "Tālu aizgāja" un citām. Grupa 1997. gadā ir saņēmusi Latvijas Mūzikas ierakstu gada balvu par mūža ieguldījumu, kas ir viens no augstākajiem apbalvojumiem Latvijas mūzikas industrijā.

Katru nedēļu festivāls "Summer Sound" izvēlas izziņošanai vienu mākslinieku, kurš šajā gadā uzstāsies festivālā. Iepriekšējās nedēļās ir izziņots viens pēdējo gadu populārākajiem dīdžejiem pasaulē – franču dīdžeju Kungs, kurš popularitāti pasaulē ieguva ar dziesmu "This Girl, Don't You Know" un "I Feel So Bad". Festivālā uzstāsies arī DJ Regard, kurš ceļu uz pasaules slavu uzsāka sociālā tīkla platformā "TikTok", bet tagad viņa lielākais hits "Ride It" jau ir sasniedzis 300 miljonu klausījumu "Spotify". Galveno mākslinieku sarakstam ir arī pievienojies franču dīdžeju duets, superhita "Katchi" autori "Ofenbach". "Summer Sound" uzstāsies arī leģendārā krievu rokgrupa "Mumiy Troll" un pašmāju grupas "Musiqq" un "Astro'n'out", kā arī reperis Gacho un repa supergrupa "Singapūras satīns".

Tuvojoties festivālam, mākslinieku saraksts tiks papildināts.