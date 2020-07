'Spotify' klausāmas mērkaziņas, ķikuta, griezes un citu Latvijas pļavas putnu dziesmas

Mērkaziņas, ķikuta, griezes, dzeltenās cielavas un citu Latvijas putnu balsis koncertā "Pļavas putni" ir noklausāmas lielākajā mūzikas straumēšanas servisā "Spotify", kā arī "Apple Music", "Amazon", "Google Play" un citos servisos.

Putnu dziesmu straumēšana ir daļa no Latvijas Dabas fonda un tā dabisko pļavu atjaunošanas projekta "GrassLIFE" kampaņas "Daba neko nav atcēlusi", kurā ikviens ir aicināts iepazīt Latvijas dabu, iedziļinoties dabiskās pļavas norisēs kā īpašos pasākumos.

Kā raksta Latvijas Dabas fonda pārstāvji, dabiskajās pļavās, kurās sastopama viena trešā daļa no visas Latvijas augu valsts, mīt arī krietni vairāk putnu sugu nekā citās pļavās. Daudzas no šīm sugām ir aizsargājamas, arī Eiropā par lielu retumu kļuvusī grieze, kas ligzdošanai labprāt izvēlas tieši dabiskās pļavas. No dabisko pļavu pastāvēšanas ir atkarīgas vairākas pļavas putnu sugas, taču dabiskās pļavas izzūd straujāk nekā jebkurš cits biotops Latvijā, un nu tās aizņem vien 0,7% no Latvijas teritorijas – pirms 100 gadiem tie bija 30%. Līdz ar to arī apdraudēti ir arī pļavu iemītnieki, tai skaitā – putni.

"Albumā "Grupas "Pļavas putni" koncerts" dzirdamas Latvijas dabiskajās pļavās ierakstītas 10 putnu dziesmas. Te var dzirdēt mērkaziņas ritmizēšanu, lakstīgalas vīterošanu, ne ar ko citu nesajaucamo ķikuta dziesmu, kas birst kā stikla pērlītes, griezes meditatīvo griešanu. Tāpat var novērtēt, vai tiešām mazais svilpis svilpo "nice to meet you", un kura dziesma šķiet tīkamāka – purva vai krūmu ķauķa, un kas tuvāks – lukstu čakstītes vai dzeltenās cielavas svilpošanas priekšnesums. Pļavas putnu koncerts ļaus gan baudīt dabas skaņu daudzveidību, gan iemācīties pazīt putnu balsis un iepazīt putnus," raksta Latvijas Dabas fonda pārstāvji.

Ierakstu autors ir ornitologs, pieredzējis putnu dziesmu ierakstītājs Edmunds Račinskis.