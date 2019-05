Starptautiskajā konkursā 'Rīga dzied' triumfē koris no Japānas

Pirmā starptautiskā koru konkursa "Rīga dzied" koru sacensībās galveno apbalvojumu – "Imanta Kokara kora balva" – saņēma koris no Japānas "Seisen High School Choir", kura diriģente ir Mikiko Sato, portālu "Delfi" informēja pasākuma rīkotāji.

Sestdien Rīgas Kongresu namā koru konkursa apbalvošanas ceremonijā tika nosaukti laureāti 10. konkursu kategorijās.

Konkursa kategorijā B1, jauktie kori, 2. pakāpes grūtības līmenis uzvarēja Rīgas jauktais koris "Burtnieks", diriģents Egils Lipšāns, konkursa kategorijā A2, sieviešu un vīru kori, 1. pakāpes grūtības līmenis, uzvarēja "Bel chorus" no Norvēģijas, diriģents Dags Eriks Enoksens, bet konkursa kategorijā A1, jauktie kori, 1. pakāpes grūtības līmenis uzvarēja Emīla Dārziņa jauktais koris no Rīgas, diriģente Nora Kalniņa.

Konkursa kategorijā C1, jauktie kamerkori, uzvarēja kamerkoris "Mirea" no Krievijas, diriģents Ivans Samoilovs, konkurss kategorijā G1, bērnu kori, uzvarēja "Boys choir of the male choir singing center", diriģents Aleksejs Umanovs, konkursa kategorijā G2, viendabīgie jauniešu kori, uzvaras laurus plūca "Seisen High School Choir".

Konkursa kategorijā G3, jauktie jauniešu kori, uzvarēja koris no Krievijas, diriģente Elena Kolmakova, konkursa kategorijā F, folklora, uzvarēja "Seisen High School Choir" un šis koris uzvarēja arī konkursa kategorijā S, sakrālā mūzika.

Jau vēstīts, ka pirmā starptautiskā konkursa "Rīga dzied" un "Imanta Kokara kora balvas'' mākslinieciskais vadītājs ir viens no šobrīd vadošajiem Latvijas kordiriģentiem Romāns Vanags.

Koru sniegumu vērtēja profesionāla starptautiska žūrija, kurā Latviju pārstāvēja Mārtiņš Klišāns un Aira Birziņa.