Starptautiskajā zvaigžņu festivālā uzstāsies Miša Maiskis, Vestards Šimkus un 'Sinfonietta Rīga'

Liepājas Simfoniskais orķestris (LSO) 2019. gada martā jau 27. reizi rīkos Liepājas Starptautisko zvaigžņu festivālu, kura viesmākslinieku vidū būs gan čellists Miša Maiskis, gan pianists Vestards Šimkus, gan kamerorķestris "Sinfonietta Rīga" un koris "Latvija", portālu "Delfi" informē LSO pārstāvis Emīls Dreiblats.

Šoreiz festivāla programma kļuvusi kompaktāka – nedēļas garumā koncertzālē "Lielais dzintars" paredzēti pieci koncerti, un divi no tiem notiks kamerzālē. Festivālu sestdien, 9. martā, Lielajā zālē atklās Liepājas Simfoniskais orķestris un Rīgā dzimušais Izraēlas čellists Miša Maiskis. Viņa izpildījumā varēs dzirdēt Otorīno Respīgi "Adagio ar variācijām čellam un orķestrim" un Pētera Čaikovska Variācijas par rokoko tēmu čellam un orķestrim. Savukārt koncerta otro daļu vainagos Čaikovska Pirmā simfonija.

Svētdien, 10. martā, Dzintara Jurgelaiša zālē iecerēts džeza vakars – trio no Dānijas "3X Hess" piedāvās iepazīties ar šīs zemes džeza mūzikas labākajām tradīcijām.

Ceturtdien, 14. martā, Lielajā zālē viesosies kamerorķestris "Sinfonietta Rīga" un tā galvenais diriģents Normunds Šnē. Programmā skanēs Riharda Štrausa skaņdarbs 23 stīgu instrumentiem "Metamorfozes", Rutas Paideres kamersimfonija "And Nothing More", kā arī Sebastiana Fagerlunda Klarnetes koncerts, kura interpretācijā solists būs Guntis Kuzma.

Piektdien, 15. martā,Dzintara Jurgelaiša zālē ar solokoncertu uzstāsies pianists Vestards Šimkus, kurš savā programmā iekļāvis gan deviņas Johana Sebastiana Baha korāļprelūdijas Feručo Busoni transkripcijā klavierēm, gan arī savu kompozīciju "Sapņu ainas. Deviņas etīdes klavierēm".

Festivāls noslēgsies sestdien, 16. martā, ar vērienīgu koncertu, kurā līdzās Liepājas Simfoniskajam orķestrim igauņu diriģenta Risto Josta vadībā muzicēs arī Valsts Akadēmiskais koris "Latvija" un solisti – Rihards Mačanovskis (basbaritons) Tūri Dede (mecosoprāns, Igaunija) un Marks Vilde (tenors, Skotija). Šo mākslinieku izpildījumā dzirdēsim angļu komponista Edvarda Elgara monumentālo opusu – oratoriju "Gerontija sapnis", kuras pamatā ir Johana Henrija Ņūmena poēma par cilvēka dvēseles ceļu nāves brīdī.

Biļetes uz festivāla koncertiem pieejamas visās "Biļešu paradīzes" tirdzniecības vietās un internetā.