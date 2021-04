Starptautiskas balvas saņēmusi filma 'Varones: Pārmaiņu balsis' ar Lolitas Ritmanis mūziku

Aizvadītajā nedēļā divus starptautiskus apbalvojumus ieguvusi dokumentālā filma "Women Warriors: The Voices of Change" ("Varones: Pārmaiņu balsis"), kuras skaņu celiņa ierakstā piedalījies arī Rīgas Doma meiteņu koris "Tiara" diriģentes Airas Birziņas vadībā un īpaši šim projektam veidots Latvijas mūziķu orķestris. Filmas mūzikas līdzautore ir Losandželosā dzīvojošā pasaulē pazīstamā latviešu komponiste Lolita Ritmanis.

Filma saņēmusi festivāla "Chicago Indie Film Awards" uzvarētāja titulu kategorijā "Labākais komponists", kā arī atzīta par "Labāko pilnmetrāžas dokumentālo filmu" festivālā "LA Independent Women Film Award".

Kora "Tiara" balsis kopā ar solisti Džilianu Hasertu (Gillian Hassert) skan dziesmā "We Rise", ko komponējusi Lolita Ritmanis, bet vārdu autore ir projekta mākslinieciskā vadītāja un producente – amerikāņu diriģente Eimija Andersone (Amy Andersson).

Projekta "Women Warriors: The Voices of Change" ideja ir godināt un atbalstīt sievietes visā pasaulē, kuras ar drosmi, spēku un varonību cīnījušās par taisnīgumu un mainījušas vēstures virzību. Astoņas ievērojamas Holivudas komponistes un dziesmu autores – Natalī Bonina (Nathalie Bonin), Mirjama Katlere (Miriam Cutler), Anna Ketrina Derna (Anne-Kathrin Dern), Izolde Fēra (Isolde Fair), Starra Parodi (Starr Parodi), Penka Di Kouneva (Penka D Kouneva), Šārona Farbere (Sharon Farber) un Lolita Ritmanis – divpadsmit koncertprogrammas daļās atspoguļoja 800 gadu ilgu cīņu par cilvēktiesībām, sievietes tiesībām un vienlīdzību. Sākotnēji šis vērienīgais muzikālais projekts "Women Warriors: The Voices of Change" tika īstenots kā multimediāls koncertuzvedums sinhronizācijā ar dokumentālo filmu, kas tapa paralēli koncertprogrammai.

Trīs daļas no koncertuzveduma mūzikas sacerējusi komponiste Lolita Ritmanis, un, tieši pateicoties viņas ierosmei, virtuālā priekšnesumā tika uzaicināts piedalīties Rīgas Doma meiteņu koris "Tiara". Uzveduma pirmatskaņojums notika 2019. gada 20. septembrī Ņujorkā, Linkolna centra "Alice Tully" zālē. Pirmizrāde raisīja plašu starptautisku rezonansi un saņēma kritiķu un skatītāju atzinību par unikālo pieredzi, projekta sociālo ietekmi, kā arī par iedvesmu saglabāt cerību un drosmi.

2020. gada februārī projekta mākslinieciskā vadītāja Eimija Andersone kopā ar Lolitu Ritmanis un viņas vīru skaņu inženieri un producentu Marku Matsonu (Mark Mattson) viesojās Rīgā, lai Latvijas Radio 1. studijā kopā ar īpaši pulcinātu Latvijas mūziķu orķestri ierakstītu koncertprogrammas skaņu celiņu, kas ir pamatā minētajai dokumentālajai. Viesojoties Rīgā, diriģente E. Andersone pirmoreiz klātienē satikās ar Rīgas Doma meiteņu kora "Tiara" dziedātājām, un šī tikšanās izvērtās īpaši aizkustinoša un iedvesmojoša.

Projekts un filma "Women Warriors: The Voices of Change" jau vairākkārt pamanīts starptautiskajā arēnā – ticis iekļauts un nominēts balvām filmu festivālos "Montreal Independent Film Festival", "The Impact DOCS Awards" un "The IndieFEST Film Awards".

2020. gadā projekts saņēma prestižo ASV balvu "Shorty Social Goods Awards" – zelta diplomu kategorijā "Live Events".

2021. gada sākumā klajā nācis uzveduma mūzikas albums, kas pieejams gan digitālā formātā (vietnēs Apple Music, iTunes, Amazon, Pandora), gan CD versijā, un tā fragmenti klausāmi šeit.