Stings pārdevis savu ierakstu katalogu par 300 miljoniem dolāru

Sekojot pēdējo gadu tendencei mūzikas industrijā, arī britu rokmūziķis Stings noslēdzis darījumu ar kompāniju "Universal Music", par 300 miljoniem ASV dolāru pārdodot savu ierakstu katalogu, kurā ietilpst tādi hiti kā "Roxanne", "Every Breath You Take" un "Englishman in New York", ziņo "Guardian".

Stings, kura īstais vārds ir Gordons Samners, kļuva par pasaules mēroga rokzvaigzni pagājušā gadsimta 70. gadu beigās un 80. gadu sākumā, kad uzstājās kā grupas "The Police" solists, bet vēlāk uzsāka veiksmīgu solokarjeru. "Šķita pašsaprotami visu apkopot vienā drošā vietā," šo darījumu komentēja mūziķis. "Man ir ļoti svarīgi, lai manā mūziķa karjerā paveiktais darbs nokļūtu tur, kur to novērtē un ciena. Vēlos ne tikai atrast jaunus veidus komunikācijai ar uzticamiem faniem, bet iepazīstināt ar savām dziesmām jaunu publiku, mūziķus un paaudzes."

Ar šo soli Stings ir pievienojies vairākām citām pasaules līmeņa mūzikas leģendām, kuri jau iepriekš pārdevuši savus dziesmu katalogus dažādām izdevniecībām. Pagājušā gada decembrī Brūss Springstīns pārdeva savus ierakstus kompānijai "Sony Music" par 500 miljoniem ASV dolāru, tikmēr Deivida Bovija mantinieki noslēdza darījumu ar "Warner Music" 250 miljonu dolāru vērtībā. 2020. gadā Bobs Dilans pārdeva pilnu savu ierakstu katalogu, ko veido vairāk nekā 600 dziesmas, kompānijai "Universal Music" par gandrīz 400 miljoniem dolāru, kļūstot par šīs tendences aizsācēju. Pagājušā gada janvārī arī Nīls Jangs pārdeva autortiesības uz pusi no saviem ierakstiem par 150 miljoniem dolāru.