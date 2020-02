'Summer Sound' mākslinieku sarakstam pievienojas grupa 'Mumy Troll'

Viena no Krievijas zināmākajām grupām "Mumiy Troll" atgriežas festivālā "Summer Sound". Pirmo reizi "Mumiy Troll" festivālā uzstājās pirms pieciem gadiem un pulcēja plašu fanu pulku Liepājas pludmales smiltīs. Šoreiz "Mumiy Troll" uzstāsies uz Parka teritorijas lielās skatuves, izpildot tādus hitus kā "Утекай", "Владивосток 2000", "Дельфины", "Медведица" u.c., portālu "Delfi" informē "Summer Sound" pārstāve Alise Pabērza.

„Mumiy Troll“ ir iekarojuši plašu popularitāti ne tikai Krievijā, bet arī Latvijā. Grupa, kura izveidojusies jau 1983. gadā, joprojām šarmē ar savām romantiskajām roka balādēm un krievu dvēselei raksturīgo smeldzīgo skanējumu. „Mumiy Troll“ raksturīgais mūzikas skanējums ir aizsācis veselu mūzikas virzienu plašajā Krievijā, kas iedvesmojis neskaitāmas jaunās grupas.

Līdztekus popularitātei pašu mājās, „Mumiy Troll“ ir plaši atpazīstami arī Japānā, Ķīnā un daudzviet Amerikā un Eiropā. Interesants fakts, ka „Mumiy Troll“ dziesmas „Vladivostok 2000“ videoklips 1998. gadā bija pirmais video, kuru atskaņoja „MTV Russia“ kanālā, savukārt 2006. gadā grupa saņēma „MTV“ apbalvojumu „MTV leģendas“. „Mumiy Troll“ ir arī saņēmuši vairākas balvas par labākajiem albumiem, singliem un video klipiem.

Katru nedēļu festivāls „Summer Sound“ izziņo vienu mākslinieku, kurš šajā gadā uzstāsies festivālā. Iepriekšējās nedēļās ir izziņots viens no pēdējo gadu populārākajiem dīdžejiem pasaulē – franču dīdžejs “Kungs”, kurš popularitāti pasaulē ieguva ar dziesmu “This Girl, Don’t You Know” un “I feel so bad”. Festivālā uzstāsies arī “DJ Regard”, kurš ceļu uz pasaules slavu uzsāka sociālā tīkla platformā “TikTok”, bet tagad viņa lielākais hits “Ride It” jau ir sasniedzis 300 miljonu klausījumu vietnē “Spotify”. “Summer Sound” uzstāsies arī pašmāju grupas “Musiqq” un “Astro’n’out”, kā arī reperis Gacho.

Tuvojoties festivālam, mākslinieku saraksts tiks papildināts gan ar vairākiem ārzemju, gan pašmāju mūziķiem un grupām. Desmitais “Summer Sound” festivāls Liepājā norisināsies jūlija izskaņā – 24. un 25. jūlijā.

Festivāls “Summer Sound” 2019. gadā norisinājās devīto reizi un pulcēja rekordlielu apmeklētāju skaitu – abās dienās festivālu apmeklēja 32 tūkstoši cilvēku.