'Summer Sound' organizatori rīkos autokoncertu 500 automašīnām Spilves lidlaukā

Lai gan šovasar lielākie mūzikas festivāli Covid-19 pandēmijas dēļ ir atcelti, tai skaitā "Summer Sound", kas ik gadu notiek Liepājā. Tā rīkotāji ir raduši alternatīvu, sarīkojot vērienīgu autokoncertu lidlaukā "Spilve", Daugavgrīvas ielā 140, Rīgā. Tas notiks 11. jūnijā un plānots, ka to varēs apmeklēt 500 automašīnu.

Kā "Delfi" informē rīkotāji, koncerta piedalīsies grupas "Labvēlīgais tips", "Astro'n'out", "Pienvedēja piedzīvojumi" un "Rīgas modes". Koncertu starplaikā par patīkamas atmosfēras uzturēšanu rūpēsies dīdžejs Toms Grēviņš.

Koncertā varēs ierasties tikai ar vieglajām un apvidus automašīnām, un kopskaitā vieta pietiks līdz pat 500 auto, tādējādi padarot Autokoncertu lidlaukā "Spilve" par, līdz šim, vērienīgāko šāda veida pasākumu Latvijā. Labākai redzamībai koncerta teritorijā tiks nodrošināti vairāki videoekrāni, bet grupu muzikālo izpildījumu varēs baudīt īpašā radio frekvencē automašīnu skaļruņos.

"Ņemot vērā notikumus Latvijā un pasaulē, kas ierobežo arī pasākumu norisi, esam nolēmuši pielāgoties esošajai situācijai un piedāvāt cilvēkiem izbaudīt mūziku šim laikam drošā veidā – autokoncertā. Tā kā mūsu piroritāte ir drošība, būsim parūpējušies par dažādiem risinājumiem koncerta drošai un ērtai baudīšanai. Autokoncerts lidlaukā "Spilve" būs lieliska iespēja tā apmeklētājiem izbaudīt kultūras pasākumu, pēc kuriem daudzi šobrīd ir krietni noilgojušies, kā arī uzstāties māksliniekiem, kuru koncertdzīve šobrīd ir teju gandrīz apstājusies," par Autokoncerts lidlaukā "Spilve" stāsta tā organizators Uldis Pabērzis.

Autokoncerta laikā automašīnu atstāt būs ļauts tikai tad, ja būs nepieciešamība apmeklēt labierīcības, kuras būs pietiekamā skaitā, novietotas drošā attālumā un tiks regulāri dezinficētas.

Autokoncertā lidlaukā "Spilve", sadarbībā ar "Mobilly", tiks nodrošināta koncertiem inovatīva ēdienu un dzērienu bezkontakta piegāde. Brīdī, kad pasūtījums būs gatavs, koncerta apmeklētājs, kurš pasūtījis ēdienu, saņems zvanu no kurjera, lai precizētu automašīnas atrašanās vietu. Precīza automašīnas atrašanās vieta ir norādīta uz katras iegādātās biļetes. Kurjers, caur neatvērtu automašīnas logu, noskenēs QR kodu kā apliecinājumu, ka pasūtījums ir izpildīts un novietos to uz vai pie automašīnas. Laikā, kamēr kurjers atradīsies pie automašīnas, no tās izkāpt ir aizliegts.

Autokoncerts lidlaukā "Spilve" biļešu cena ir sākot no 50 eiro par automašīnu. Automašīnā var atrasties viena persona vai vairākas personas no vienas mājsaimniecības. Biļešu skaits ierobežots.

Iebraukšana koncerta teritorijā sākot no pulksten 16.30 līdz 18.00. Koncerta noslēgums – pulksten 23.00.

Pirms ierašanās pasākuma teritorijā cilvēki tiks aicināti iepazīties ar drošības noteikumiem un apņemties to ievērošanu.