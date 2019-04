'Summer Sound' papildina sarakstu ar Aiju Andrejevu, ansi, Jāni Stībeli un citiem

Festivāla "Summer Sound" mākslinieku sarakstu papildina nīderlandiešu DJ duets The Him, reperis ansis, Aija Andrejeva, Jānis Stībelis un citi, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāju pārstāvji.

Festivāla iepriekš izziņoto mākslinieku sarakstam ir pievienojušies vairāki mākslinieki no ārvalstīm – dīdžeju duets no Nīderlandes, kuri ir sadarbojušies ar leģendāro dīdžeju Avicii un radījuši remiksu šogad festivālā pārstāvētā dīdžeja Sigala dziesmai "Just Got Paid", – The Him. Lietuvu pārstāvēs kolorītā grupa, kuri festivālā viesosies jau otro reizi, – "Antikvariniai Kašpirovskio Dantys", kā arī "Jauti" un Jurga. Savukārt no pašmāju māksliniekiem festivālu papildinās Aija Andrejeva, Jānis Stībelis, reperis ansis, grupas "Rahu The Fool", "Atom", "Sub Scriptum" un "Neon Saturday". Par ballītes noskaņu rūpēsies DJ Aspirīns, DTD un Ziedu Vija.

Iepriekš festivāls "Summer Sound" ir izziņojis čigānu panka karaļus "Gogol Bordello", pasaules elektroniskās mūzikas topu līderi Sigala, lietuviešu elektroniskās mūzikas uzlecošo zvaigzni Dynoro un labākās pašmāju grupas un izpildītājus – "Bermudu Divstūris", Carnival "Youth", "Labvēlīgais tips", "Laime Pilnīga", "Very Cool People" feat. ansis, Edavārdi un Kristīne Prauliņa, Viņa, "Double Faced Eels", Makree (Live), Chris Noah un leģendāro festivāla dīdžeju Tomu Grēviņu. Tuvojoties festivālam mākslinieku saraksts tiks papildināts.

"Mēs katru gadu cenšamies paplašināt festivālā muzicējošo mākslinieku ģeogrāfiskās robežas – šogad tā ir Nīderlande ar DJ duetu The Him, būs pārstāvēta Anglija ar dīdžeju Sigala, kaimiņi lietuvieši ar daudzsološo dīdžeju Dynoro un vēl citām lietuviešu grupām, kā arī tālāko ceļu, no ASV, mēros čigānu panka karaļi "Gogol Bordello"," komentē festivāla organizators Uldis Pabērzis.