'Summer Sound' programmu papildina DJ Felix Jaehn un 'Kalush Orchestra'

Liepājas pludmalē notiekošā festivāla "Summer Sound" programma ir papildināta ar jauniem māksliniekiem. Festivāla apmeklētājus priecēs vācu DJ Felix Jaehn, Ukrainas mūzikas sensācija "Kalush Orchestra" un vēl daudzi citi.

Deju mūzikas producents un dīdžejs no Vācijas Felix Jaehn savu pirmo Eiropas hitu radīja 2015. gadā, bet starptautisku atpazīstamību ieguva ar remiksu OMI dziesmai "Cheerleader", bet vēlāk singls "Ain't Nobody" kļuva par hitu 36 valstīs.

Ukraiņu sensācija, hip-hopa grupa "Kalush Orchestra" atnesa savai valstij pārliecinošu uzvaru Eirovīzijas konkursā ar dziesmu "Stefania" un turpina aktīvu darbību gan muzikāli, gan atgādinot par palīdzības nepieciešamību kara postītajai Ukrainai.

Pie jaunpienācējiem festivāla programmai pieskaitāmi zviedru "grunge/metal" kolektīvs "Revive" un igauņu alternatīvā rokgrupa "Sibil Vane", kā arī pašmāju mūziķi – "Pūķa gars" un reperis PCK 97.

Jau ziņos, ka šī gada "Summer Sound" uzstāsies arī "Grammy" balvas nominanti – dīdžeju un producentu super-trio no Itālijas "Meduza", pašmāju hip-hopa mākslinieks Gustavo, "indie" roka apvienība "Ewert and The Two Dragons" no Igaunijas, folkmetāla leģenda "Skyforger", dziedātāja un dziesmu autore Būū, grupas "Sudden Lights", "Pienvedēja piedzīvojumi", "Dzelzs vilks", reperi Prusax, Wiesulis, Mauku sencis/Grandmasters neons, grupa "Gapoljeri", rokmūziķi Fēlikss Ķiģelis, Lapsene, duets "Čipsis un Dullais", jaunās scēnas pārstāvji "Nikotīņi", "Indygo", "Finķis & PRAGAII", "Zari", kopā ar Reini Jauno uzstāsies Itāļu ģitārists Daniele Mammarella.

Tāpat festivāla apmeklētājus vairākas apvienības no Lietuvas: Leon Semov, "Planeta Polar", "Shishi", "Lucid Kidd", "Antikvariniai Kašpirovskio Dantys", alternatīvais indie-pop-rok māsu duets no Bulgārijas "IVA", zviedru grupas "Girl Scout" un "The Boo Boo Bama Orchestra" un vēl daudzi citi.

"Summer Sound" uzstāsies arī vācu elektroniskās mūzikas producents DJ Alle Farben, Igaunijas aktuālākais mūziķis un producents NOËP, leģendārā ballīšu grupa "Labvēlīgais tips", repa supergrupa - "Singapūras satīns", ZEĻĢIS, Ozols, rolands če, kā arī grupa"Pirmais kurss".

Par ballīti līdz rīta gaismai rūpēsies dīdžejs un radio personība Toms Grēviņš,

Tuvojoties festivālam notiks vairāki ieskaņas pasākumi, no kuriem pirmais būs jau 22. aprīlī Liepājas naktsklubā "Cukurfabrik", kur par "Summer Sound" noskaņas iesildīšanu rūpēsies labākie pašmāju dīdžeji. Nākamais ieskaņas pasākums notiks 27. maijā izklaides un futbola hallē "Playoff Arena", kas būs Labdarības futbola zibens turnīrs, tā ietvaros uz skatuves kāps rolands če, Ozols, "Pienvedēja piedzīvojumi", "Dzelzs vilks", Lapsene, "Pirmais kurss", "Gapoljeri", "Nikotīņi", "Indygo", DJ Magnuss Eriņš un citi. Ienākumi no biļetēm pilnā apmērā tiks novirzīti "Music Saves UA" tūlītējas humanitārās palīdzības nodrošināšanai Ukrainas iedzīvotājiem, kuriem tā ir visvairāk nepieciešama.

Atgādinām, ka 4. un 5. augustā, Liepājas pludmalē notiks jau vienpadsmitais "Summer Sound" festivāls, kas aizvadītajā gadā pulcēja rekordlielu apmeklētāju skaitu, divās dienās savu vasaras karstāko piedzīvojumu izbaudīja vairāk nekā 40 tūkstoši cilvēku. Arī šogad festivāla rīkotāji ir sagatavojuši plašu un eklektisku programmu.

Uzzināt pilnu, līdz šim izziņoto festivāla programmu un citus jaunumus var www.summersound.lv.