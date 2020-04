'Summer Sound' rīkotāji papildina programmu ar grupu 'Rīgas modes'

Turpinot izziņot festivāla Summer Sound 2020. gada viesus, šonedēļ programmai tiek pievienota grupa "Rīgas modes", portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

Muzikālās apvienības "Rīgas modes" rašanās laiks ir datējams ar 2014. gadu, kad pie klausītājiem nonāca arī viņu debijas minialbums ar tādu pat nosaukumu – "Rīgas modes". Par savu māju pilsētu gan "Rīgas modes" piecu cilvēku kolektīvs sauc Ogri, bet koncertējot un uzstājoties festivālos, "Rīgas modes" ir viesojusies daudzās Latvijas pilsētās.

2016. gadā "Rīgas modes" izdeva pirmo albumu – "Fantastiski" un par to saņēma "Zelta mikrofona" balvu kā "Gada labākais popmūzikas albums", kā arī mūzikas kritiķu augstāko novērtējumu – "Austras balvu".

2018. gadā "Rīgas modes" izdeva mūžībā pāragri aizgājušā mūziķa Mārtiņa Freimaņa dziesmas Redz kā tu ar mani kaverversiju, kā vienu no Freimanim veltītā piemiņas albuma "Mans draugs – Mārtiņš Freimanis" dziesmām.

Šobrīd Rīgas Modes aktīvi darbojas studijā, gatavojot nākamo studijas ierakstu, kurā būšot sajūtamas 1980. gados popularitāti ieguvušās "sophisti-pop" mūzikas novirziena noskaņas.

Jau iepriekš ziņots, ka pagaidām Covid-19 dēļ izziņotā ārkārtējā situācija festivāla "Summer Sound" norisi neietekmē un tā rīkotāji pakāpeniski turpina izziņot gaidāmos māksliniekus.

"Pagaidām vēl turam īkšķus, ka līdz festivālam viss būs norimies, festivāla norisei būs droši apstākļi un valdības vispārēja atļauja visu pasākumu norisei," iepriekš sarunā ar "Delfi" sacīja festivāla rīkotāju pārstāve Alise Pabērza.

Tāpēc pagaidām vēl neesot nekādu izmaiņu festivāla organizēšanas norisē un vēl pagaidām tiek turpināts darbu kā ierasts (tik vien kā katrs savu māju birojos). Tāpat par izmaiņām neesot ziņojis neviens no "Summer Sound" gaidāmajiem ārzemju māksliniekiem.

"Visticamāk, ka reālo situāciju varēs sākt apzināt jūnijā. Mēs turpinām aktīvi sekot līdzi visam notiekošajam, turpinām organizēt festivālu un ceram, ka tas varēs notikt ierastajā laikā," saka Pabērza.

Katru nedēļu festivāls "Summer Sound" izvēlas izziņošanai vienu mākslinieku, kurš šajā gadā uzstāsies festivālā. Iepriekšējās nedēļās ir izziņots viens pēdējo gadu populārākajiem dīdžejiem pasaulē – franču dīdžeju Kungs, kurš popularitāti pasaulē ieguva ar dziesmu "This Girl, Don't You Know" un "I Feel So Bad". Festivālā uzstāsies arī DJ Regard, kurš ceļu uz pasaules slavu uzsāka sociālā tīkla platformā "TikTok", bet tagad viņa lielākais hits "Ride It" jau ir sasniedzis 300 miljonu klausījumu "Spotify". Galveno mākslinieku sarakstam ir arī pievienojies franču dīdžeju duets, superhita "Katchi" autori no "Ofenbach". "Summer Sound" uzstāsies arī leģendārā krievu rokgrupa "Mumiy Troll" un pašmāju grupas "Musiqq", "Jumprava", "Pienvedēja piedzīvojumi" un "Astro'n'out", reperis Gacho, repa supergrupa "Singapūras satīns" un "Kreisais krasts".

Tuvojoties festivālam, mākslinieku saraksts tiks papildināts gan ar vairākiem ārzemju, gan pašmāju mūziķiem un grupām. Desmitais festivāls "Summer Sound" Liepājā norisināsies jūlija izskaņā – 24. un 25. jūlijā.