Festivāla "Summer Sound" rīkotāji turpina papildināt programma, izziņojot, ka šovasar Liepājas pludmalē uzstāsies grupa "Dagamba".

"Delfi" jau iepriekš ziņoja, ka "Summer Sound" rīkotājiem šobrīd nav plānu atcelt festivālu.

"Šobrīd vēl nevar neko skaidri spriest par to, kāda situācija būs jūnija beigās. Protams, sekosim līdzi visām aktualitātēm un nepieciešamības gadījumā arī attiecīgi rīkosimies," iepriekš "Delfi" teica rīkotāju pārstāve Alise Pabērza.

Kā vēsta festivāla rīkotāji, čellists Valters Pūce grupu "Dagamba" izveidoja 2011. gadā kopā ar bērnības draugu, čellistu Antonu Trocjuku. Pēc pāris gadiem eksperimentējot ar dažādiem mūzikas stiliem un instrumentiem, viņi satika perkusionistu Hamidrezu Rahbaralam no Irānas un pianistu Daini Teni no Lietuvas. Savukārt 2016. gadā grupai pievienojās bundzinieks Artūrs Jermaks no Itālijas, padarot "Dagambu" par vienu no, sastāva ziņā, daudznacionālākajām pašmāju grupām.

"Dagamba" savā mūzikā apvieno klasiskās mūzikas skanējumu ar popmūziku, spēcīgām rokmūzikas notīm un krietnu devu pasaules mūzikas noskaņu. Šo gadu gaitā "Dagamba" ir ne tikai uzstājusies Latvijā, bet plaši koncertējuši arī ārzemēs – sākot no Eiropas valstīm, līdz pat Turcijai un Kazahstānai.

Grupa ar katru savu studijas albumu, kuri kopumā ir pieci, ir bijuši nominēti kādās no "Zelta mikrofona" kategorijām, bet ar 2019. gadā izdoto albumu "Dagamba feat Tchaikovsky" saņēmuši "Zelta mikrofona" balvu kategorijā "Labākais albuma dizains" un "Labākais instrumentālās mūzikas albums".

"Uzstāšanās Summersound festivālā grupai "Dagamba" būs centrālais vasaras notikums. Tā kā šajā gadā apaļas dzimšanas dienas svin gan Ludvigs van Bēthovens, gan Pēteris Čaikovskis, tad arī mūsu programma ar populārākajiem darbiem būs veltījums viņiem. Kur vēl labāk svinēt dzimšanas dienu, ja ne festivālā jūras krastā saulrietā?", retoriski jautā grupas "Dagamba" dibinātājs Valters Pūce.

Katru nedēļu festivāls "Summer Sound" izvēlas izziņošanai vienu mākslinieku, kurš šajā gadā uzstāsies festivālā. Iepriekšējās nedēļās ir izziņots viens pēdējo gadu populārākajiem dīdžejiem pasaulē – franču dīdžeju Kungs, kurš popularitāti pasaulē ieguva ar dziesmu "This Girl, Don't You Know" un "I Feel So Bad". Festivālā uzstāsies arī DJ Regard, kurš ceļu uz pasaules slavu uzsāka sociālā tīkla platformā "TikTok", bet tagad viņa lielākais hits "Ride It" jau ir sasniedzis 300 miljonu klausījumu "Spotify". Galveno mākslinieku sarakstam ir arī pievienojies franču dīdžeju duets, superhita "Katchi" autori no "Ofenbach". "Summer Sound" uzstāsies arī leģendārā krievu rokgrupa "Mumiy Troll" un pašmāju grupas "Musiqq", "Jumprava", "Pienvedēja piedzīvojumi" un "Astro'n'out", reperis Gacho, repa supergrupa "Singapūras satīns" un "Kreisais krasts".

Tuvojoties festivālam, mākslinieku saraksts tiks papildināts gan ar vairākiem ārzemju, gan pašmāju mūziķiem un grupām. Desmitais festivāls "Summer Sound" Liepājā norisināsies jūlija izskaņā – 24. un 25. jūlijā.