Sestdien, 27. jūlijā, Salacgrīvā turpinās 13. "Positivus" festivāls, piedāvājot virkni aktuālu koncertu, kā arī citas izklaides. Sestdienas pēcpusdienā un vakarā uz festivāla skatuvēm kāps grupas "Royal Blood", "Superorganism", Ivans Dorns, "Ewert And The Two Dragons" un citas. Vakaru uz lielās skatuves noslēgs elektroniskās mūzikas veterāni – grupa "Underworld", savukārt dejas dažādām gaumēm turpināsies līdz rīta gaismai.

Arī sestdien "Delfi" komanda veidos multimediālu teksta tiešraidi, ziņojot par notikumiem un piedzīvojumiem Salacgrīvas Zvejnieku parkā. Teksta tiešraidi sestdien, 27. jūlijā, veido žurnālistes Nora Rieksta, Sabīne Košeļeva, sociālo tīklu satura redaktore Andra Čudare, fotogrāfi Kārlis Dambrāns un Romāns Kundeckis, kā arī video operators Miks Siliņš.