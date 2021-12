Svētku laikā tiešsaistē varēs baudīt LNO iestudējumu ierakstus

Lai radītu svētku sajūtu adventes laikā, Latvijas Nacionālā opera un balets (LNOB) sadarbībā ar uzņēmumu Latvijas Mobilais telefons (LMT) decembrī aicina baudīt baleta "Kopēlija", operas "Madama Butterfly" un Gadumijas koncerta ierakstus.

Kā "Delfi" informē LNOB pārstāve Irbe Treile, tie bez maksas būs skatāmi LMT Viedtelevīzijā un LNOB mājaslapā.

"Esam priecīgi šajā svētku laikā sveikt ikvienu ar operas un baleta ierakstiem, ko piedāvāsim sadarbībā ar mūsu ilggadējo un uzticamo draugu un atbalstītāju – SIA "Latvijas Mobilais Telefons". Mūsu repertuāra klasiskās vērtības – Leo Delība balets "Kopēlija" un Džakomo Pučīni opera "Madama Butterfly" videoformātā pie skatītājiem nonāks pirmoreiz. Gadumijas koncerta ieraksts radīs īpašu svētku atmosfēru katrās mājās Jaungada svinību laikā," saka Latvijas Nacionālās operas valdes priekšsēdētājs Egils Siliņš.

No 3. decembra līdz 2. janvārim būs skatāms Leo Delība balets "Kopēlija" – Ernsta Teodora Amadeja Hofmaņa pasakas "Smilšuvīrs" klasiskais lasījums, kas būs īpaši saistošs bērniem.

"Komisks, krāsains, dzīvespriecīgs - tāds ir šis balets, kurā Latvijas Nacionālā baleta trupas labākie solisti izdejo un izspēlē stāstu par jauno Franci, viņa mīļoto Svanildu un pārpratumiem, ko rada noslēpumainā doktora Kopeliusa daiļās meitas Kopēlijas burvība," vēsta LNOB pārstāve.

Baleta "Kopēlija" iestudējumu radījuši horeogrāfs Aivars Leimanis, scenogrāfe un kostīmu māksliniece Ināra Gauja. Ierakstā galvenās lomas atveido Elza Leimane, Arturs Sokolovs, Ringolds Žigis un Jūlija Brauere, pie diriģenta pults – Mārtiņš Ozoliņš.

Foto: Daiga Vīksna

Savukārt no 10. decembra līdz 2. janvārim piedāvājumā būs Džakomo Pučīni operas "Madama Butterfly" iestudējums, kas pirmizrādi piedzīvoja 1925. gadā režisores Sofijas Maslovskas un scenogrāfa Eduarda Vītola inscenējumā. Laika gaitā tas ir ticis atjaunots, tomēr saglabājot oriģinālo scenogrāfiju, kostīmu dizainu un režijas pamatrisinājumu, tāpēc uzskatāms par vienu no senākajiem saglabātajiem operuzvedumiem pasaulē. Iestudējums, kas vēstī par japāņu meitenes un amerikāņu virsnieka neiespējamo mīlestību, ir kļuvis par vienu no LNOB repertuāra stūrakmeņiem. Operu "Madama Butterfly" diriģē Mārtiņš Ozoliņš, titullomā – Dana Bramane, Pinkertons – Raimonds Bramanis, Suzuki – Ilona Bagele, Šarpless – Jānis Apeinis.

Foto: Monta Tīģere

Svētku laikā, no 17. decembra līdz 2. janvārim skatītājus iepriecinās dzirkstošais Gadumijas koncerts Operā, kas ierakstīts 2020. gadā. Atgādinām, ka pandēmijas laikā par koncerta spēles laukumu kļuva visa Latvijas Nacionālās operas un baleta zāle. Svētku atmosfēru koncertā uzburs solisti – Inga Šļubovska-Kancēviča, Jūlija Vasiļjeva, Raimonds Bramanis, Mihails Čuļpajevs un Egils Siliņš – un orķestris Mārtiņa Ozoliņa vadībā, piedāvājot opermūzikas pērles un krāšņākās operešu melodijas. Koncertā skan Džoakīno Rosīni, Gaetāno Doniceti, Luidži Arditi, Stanislao Gastaldona, Rudžero Leonkavallo, Ferenca Lehāra, Johana Štrausa un Karla Millekera mūzika. Koncerta režisore ir Dace Volfarte.

No 3. decembra ierakstus bez maksas varēs skatīties www.opera.lv, lietotnē LMT Viedtelevīzija, kā arī viedtelevizija.lv.