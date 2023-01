Tallinā uzstāsies metālmūzikas leģenda – grupa 'Megadeth'

Igaunijā, Tallinas Dziesmu svētku estrādē 26. jūlijā uzstāsies "thrash metal" leģenda – grupa "Megadeth". Kā vēsta koncerta rīkotāji no "L Tips Agency", šis būs apvienības vienīgais koncerts Baltijas valstīs.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ģitārista, komponista un vokālista Deiva Masteina, un basģitārista Deivida Elefsona 1983. gadā nodibinātā "Megadeth" ir viena no visspilgtākajām "thrash metal" un vispār smagā roka grupām pasaulē. Nu jau 40 gadu ilgās "Megadeth" karjeras laikā iznākuši 16 studijas albumi, no kuriem seši saņēmuši platīna statusu ASV vien, un kuru koptirāža pārsniedz 40 miljonus. Par tehnisko meistarību un oriģinalitāti grupa saņēmusi kritiķu atzinību, daudzas balvas, tai skaitā "Grammy" un kopā ar "Metallica", "Slayer" un "Anthrax" tiek pieskaitīta pie nozīmīgākajiem "thrash metal" žanra izveidotājām un attīstītājām. Kā norāda "L Tips Agency" pārstāve Līva Toniņa, īpaši būtiska ir "Megadeth" uzticīgo fanu armija, kas mērāma miljonos un apvieno nu jau vairākas paaudzes.

Toniņa arī atgādina, ka Deivs Masteins bija grupas "Metallica" pirmais ģitārists vēl pirms tā izlaida debija albumu. Pārmērīgu apreibinošu vielu lietošanas un savstrapējo nesaskaņu dēļ Deivu no grupas atlaida, un viņš esot nozvērējies nodibināt grupu, kas meistarības, ģitārspēles ātruma un kopējā smaguma ziņā pārspēs "Metallica". "Tieši meistarīga tehniskā sarežģītība un spēles ātrums ir "Megadeth" vizītkarte. Ļoti daudziem žanra faniem "īstais" trešmetāls ir tieši "Megadeth"," vēsta organizatioru pārstāve.

Lai arī 1985. gada debija albumam "Killing Is My Business... and Business Is Good!" bija viduvēji panākumi, bet jau nākamais albums "Peace Sells... but Who's Buying?" atrada atsaucību plašākā auditorijā.

Turpmāk sekoja albumi "So Far, So Good... So What!" (1988), "Rust in Peace" (1990), "Countdown to Extinction" (1992) un tiem sekojošās vispasaules koncertturnejas rezultējās iespaidīgos albumu pārdošanas rādītājos. Nākamajosgados ar dažiem neveiksmīgiem izņēmumiem (piemēram, "Risk" 1999. gadā) "Megadeth" izdeva albumus, kas nostiprināja apvienības statusu smagās rokmūzikas Olimpā.

Dziesmu tekstos Masteins bieži pievērsies tādiem tematiem, kā politiskā korupcija, vispasaules sazvērestības, cīņa un karš, emocionālās problēmas un apšaubāmā realitāte "mazajam darba cilvēkam" sasniegt Amerikāņu sapni.

Grupas jaunākais, pēc skaita sešpadsmitais, albums "The Sick, the Dying... and the Dead!" iznāca 2022. gadā.

Biļetes uz koncertu tirdzniecībā būs no 3. februāra pulksten 11.