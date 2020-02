Tallinas mūzikas nedēļā Latviju pārstāvēs 'Carnival Youth' un Kriss Noa

Jaunās mūzikas un kultūras festivāls Tallinas mūzikas nedēļa (Tallinn Music Week/TMW), kas notiks no 25. līdz 29. martam Tallinā, izziņoja šī gada festivāla mūzikas programmu. Šogad festivālā uzstāsies 155 mākslinieki no 29 valstīm. Latviju festivālā pārstāvēs grupa "Carnival Youth", Kriss Noa un Dmitry Distant, portālu "Delfi" informē Tallinas mūzikas nedēļas rīkotāji.

Tallinas mūzikas nedēļas laikā, no ceturtdienas, 26. marta līdz sestdienai, 28. martam, pulcēsies mūziķi no visas pasaules, kas pārstāvēs plašu žanru spektru. Pašlaik programmai ir apstiprināti 155 apvienības no 29 valstīm. Kā ierasts, visvairāk mūziķu ir no Igaunijas – 74. Tālāk seko Somija ar 13, Krievija ar 11, Kanāda ar sešiem un Lielbritānija ar pieciem māksliniekiem. Pasākuma programmā pārstāvētās arī eksotiskākas un tālākas valstis, tostarp Jaunzēlande, Ēģipte un Japāna.

Kopumā Tallinas mūzikas nedēļa šogad rīkos 24 šovkeisus jeb skašu koncertus uz 12 dažādām skatuvēm. Līdzīgi kā pagājušajā gadā, mūzikas programma tiks koncentrēta galvenokārt Telliskivi radošajā kvartālā un Port Noblessner Tallinas ziemeļos. Jaunas, aizraujošas pasākumu norises vietas programmā ir tēlotājmākslas foto centrs "Fotografiska Tallinn", "Noblessner" Nobela zāle un "Kai" mākslas centrs. Tallinas mūzikas nedēļa arī aicina pievienoties nedēļas nogales dienas braucieniem uz daudzstāvu rajonu Lasnamäe un uz piekrastes pilsētu Paldiskiem.

Sākot no šodienas pārdošanā nonākušas atsevišķas biļetes uz Tallinas mūzikas nedēļas koncertiem. Festivāla biļetes maksā 55 eiro, bet konferences apmeklētājiem tas izmaksās 175 eiro. Biļetes ir nopērkamas Tallinas mūzikas nedēļas interneta veikalā. shop.tmw.ee.

Pilna Tallinas mūzikas nedēļas programma, ieskaitot īpašus pasākumus un bezmaksas koncertus pilsētā, tiks izziņota februārī un martā. Papildu mūzikas festivālam Tallinas mūzikas nedēļas 2020 programmā ietilpst divu dienu konference Igaunijas Mākslas akadēmijā, publiskas sarunas, mūzikas tematiskas darbnīcas, dienas braucieni un pilsētas brīvdabas koncerti.

Tallinas mūzikas nedēļas festivālu organizē "Shiftworks OÜ" sadarbībā ar daudziem partneriem un līdzorganizatoriem. Mūzikas programma ir apkopota sadarbībā ar aģentūru "Damn.Loud". Tallinas mūzikas nedēļas mūzikas industrijas konferences programma tiek organizēta sadarbībā ar Igaunijas mūzikas attīstības centru un eksporta biroju "Music Estonia". Viena no galvenajām šī gada Tallinas mūzikas nedēļas tēmām ir ANO Ģenerālās asamblejas rezolūcija par kultūras un radošo industriju lomu ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā.