'Tallinn Music Week' piedalīsies 11 mākslinieki no Latvijas

Starptautiskais mūzikas festivāls "Tallinn Music Week" (TMW), kas šogad notiks no 29. septembra līdz 3. oktobrim, ir izsludinājis šī gada mūzikas programmu. Festivālā piedalīsies 155 mākslinieki no 16 valstīm, no kuriem 11 ir no Latvijas. Par galveno sadarbības partneri un programmas veidotāju no Latvijas ir kluvis nepieradinātās mūzikas festivāls "Skaņu mežs".

Kā "Delfi" informē TMW pārstāve Latvijā Ļena Šmeļova, 2021. gada festivālā uzstāsies tādas pasaules līmeņa zvaigznes, kā grupa "A Place To Bury Strangers" un apvienība "DVS1" no ASV, "Hatari" no Islandes, dāņu pankroka apvienība "Iceage", palestīniešu mūziķis Baširs Murads un somu akordeonists Anti Palanens.

Šogad Latviju festivālā pārstāvēs 11 apvienības un mūziķi, tostarp eksperimentālās popmūzikas mūziķes Sign Libra un Evija Vēbere, tumšās atmosfēriskās mūzikas apvienības "Pamirt" un "+K+M+B", džezfanka grupa "The Coco'nuts", kā arī ģitārists Gints Smukais. Festivālā ir gaidāma grupas "Nikto" līdera Aleksandra Aleksandrova solo uzstāšanās, jauna projekta "Matadata" performance, Dj Monsta un Laimas Jansones kopprojekta "ZeMe" dalība folkmūzikas vakarā, kā arī grupu "Oghre" un "V V Z" uzstāšanās smagā metāla mūzikai veltītos koncertos.

Jaunās un eksperimentālās skatuves pārstāvji un inovatīvie izpildītāji uzstāsies 2. oktobrī Tallinas Melngalvju namā. Šeit pirmo reizi savu programmu prezentēs Latvijas nepieradinātās mūzikas un mākslas festivāls "Skaņu mežs" sadarbībā ar igauņu festivālu Üle Heli. Kopīgi izveidotās programmas ietvaros uzstāsies jaunā māksliniece Sign Libra, itāļu eksperimentālais duets "L'impero della Luce", eksperimentālās mūzikas komponists Sanders Sarmets, unikāli un ekspresīvi solo mūziķi Marts Avi no Igaunijas un Aleksandr Aleksandrov no Latvijas, audiovizuālās eksperimentālās mūzikas projekti "+ K + M + B", "Tonoptik" un "Matadata".

Jaunie TMW programmas partneri ir festivāli "Skaņu mežs" no Latvijas, "What's Next In Music?" no Lietuvas, "Blow Up" no Somijas un "Võnge" no Igaunijas, kā arī neatkarīgo mūzikas aģentu starptautiskā apvienība "AGIMA Agents". Festivāls "Skaņu mežs" šogad ir kļuvis par vienīgo programmas kuratoru, kas pārstāv Latviju.

Festivāla atklāšanas dienā, 30. septembrī Tallinas Melngalvju namā notiks komponistes Lisas Hibepapeles un starptautiskā projekta "Themes For Great Cities: Tallinn" pirmatskaņojums, kas ir ipašs festivālam sagatavots skaņdarbs, kas iepazīstinās sabiedrību ar interpretāciju par pilsētas skaņām.

Starptautiskās Keychange iniciatīvas partnerības ietvaros festivāls TMW ir apņēmies īstenot dzimumu līdzsvarotu programmu, kurā tiek uzsvērta dzimumu un seksuālo minoritāšu vērtība.

Pilna TMW festivāla programma tiks izsludināta vasaras laikā. Festivāla ietvaros notiks arī bezmaksas koncerti uz pilsētas skatuvēm, mūzikas industrijas konference "Nordic Hotel Forum" un HALL tehno klubā, paneļdiskusijas, mākslas programma, mūzikas darbnīcas bērniem un īpaši pasākumi Lasnamae apkaimē.

Plašāka informācija par festivāla apmeklēšanu un biļetēm – shop.tmw.ee.