'Tautumeitas' atklās slaveno Glastonberijas festivālu Lielbritānijā

Viens no pasaulē lielākajiem mūzikas un mākslas festivāliem – Glastonberija – izsludinājis pilnu pasākuma programmu, un starp šī gada māksliniekiem atrodams arī latviešu etno-pop grupas "Tautumeitas" vārds.

Kā "Delfi" informē grupas pārstāve Guna Zučika, grupa uzstāsies divas reizes – festivāla atklāšanas pasākumā 21. jūnijā un uz "Toad Hall" skatuves sestdien, 24. jūnijā, neilgi pēc pusnakts. "Tautumeitas" ir trešā grupa no Latvijas, kas uzstāsies šajā festivālā.

"Tautumeitas" saņēma uzaicinājumu uzstāties Glastonberijā pēc veiksmīga starta Eiropas mūzikas industrijas konferencē – festivālā "Eurosonic" Nīderlandes pilsētā Groningenā. Bojans Pinters, kurš izvēlas grupas zonas "Green Futures" skatuvēm, tai skaitā "Toad Hall", un apmeklēja "Tautumeitu" uzstašanos "Eurosonic", stāsta, ka viņu savaldzinājis "Tautumeitu" spēcīgais vizuālais tēls un priekšnesumā atspoguļotais latviešu pagāniskais kultūras mantojums: "Dažu minūšu laikā es iegrimu priekšnesuma unikālajā atmosfērā, ko radīja "Tautumeitu" mūzika un performance".

"Eurosonic" muzikālās programmas direktors Roberts Meijerinks pauž prieku, sakot: "Es ļoti lepojos ar "Tautumeitu" iespēju uzstāties Glastonberijā, jo šādi uzaicinājumi pierāda "Eurosonic" būtību - dot Eiropas māksliniekiem iespēju uzstāties lielākajos Eiropas un pasaules festivālos".

"Tautumeitu" dalībniece Asnate Rancāne saka: ""Glastonberijas" festivāls ir daudzu mūziķu sapnis, tāpēc esam sajūsmā un jau vairākus mēnešus nepacietīgi turam noslēpumā to, ka šogad ne tikai tur uzstāsimies ar koncertu, bet arī būsim daļa no grandiozās festivāla atklāšanas ceremonijas tieši vasaras saulgriežu naktī!"

"Glastonberijas" festivālu ik gadu apmeklē aptuveni 200 000 cilvēku un lielā pieprasījuma un festivāla mājas lapas noslodzes dēļ, biļetes uz šī gada festivālu izpirka stundas laikā, kas ir par 30 minūtēm ilgāk nekā iepriekšējos gados. Papildus festivāla galvenajiem māksliniekiem "Arctic Monkeys", "Guns N' Roses" un Eltonam Džonam šogad uz vairāk kā 50 festivāla skatuvēm kāps arī tādi pasaulē zināmi mākslinieki un grupas kā Lizzo, Luiss Kapaldi Fred Again.., "Royal Blood", Lil Nas X, "Maneskin", "The War On Drugs", Lana Del Rey un daudzi citi.

Maija izskaņā grupa "Tautumeitas" uzstājās pasaules mūzikas festivālā "Imaterial" Portugālē un noslēdza albuma "Skrejceļš" Latvijas koncertturneju, kuras laikā sniedza 15 koncertus dažādās Latvijas pilsētās. Tuvākie grupas koncerti Latvijā gaidāmi 17. jūnijā Kuldīgas "Kalna pagalmā", 14. jūlijā Jūrmalas "Raiņa sētā" un 15. jūlijā Līgatnes "Zeit", kā arī Igaunijas festivālā "Treskifest" un "Norden Fest" Vācijā.