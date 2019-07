'The Bad Tones' izdod debijas albumu un izziņo koncertu

Pašmāju psihedēliskā roka grupa "The Bad Tones" izdod debijas albumu "Is It Good Enough?" un aicina uz prezentācijas koncertu, kas notiks 12. augustā, pukksten 19.00, Torņakalna privātās vidusskolas pagalmā, portālu "Delfi" informē grupas pārstāvji.

Debijas albumā "Is It Good Enough?" ietverts viss, ko grupas dalībnieki ir sapņojuši, jutuši un izdzīvojuši pēdējo divu gadu laikā. Kā atklāj paši mūziķi, katra dziesma ir kā mozaīkas gabaliņš no lielāka mākslas darba, kurā ir konkrētas emocijas un noskaņa, kas klausītāju ievelk dziļāk kompozīcijas kodolā.

Albums tika ierakstīts "Gheijn Studio" Hāgā, Nīderlandē, un to producējis Jaspers Rass (Jasper Ras), kurš ar grupu strādājis jau pie iepriekšējā EP "Bad Tunes", kurš iznāca 2018. gada augustā. No šī gada 5. Jūlija albums pieejams visās straumēšanas vietnēs un to iespējams iegādāties CD un vinila formātā grupas "Bandcamp" profilā vai uz vietas mūzikas ierakstu veikalā "Upe".

"The Bad Tones" ir dabas un blūza iedvesmots psihedēliskā roka kvartets no Rīgas, ko raksturo sapņainas ģitāras un viļņainas balsis. Pie taustiņiem, ģitāras un balsī - Edvards Broders, aiz bungām un atbalsta vokāls – Kalvis Sležis, ģitāra, taustiņi un vokāls – Rūdolfs Ozols, basa frekvencēs un viļņainākais vokāls – Alberts Levics.

Visi grupas dalībnieki ir iesaistījušies Rīgas mūzikas scēnā jau no saviem agrīnajiem pusaudžu gadiem un spēlējuši dažādās grupās pirms "The Bad Tones" dibināšanas. Šajā ansamblī viņi noslīpējuši savu skanējumu, apvienojot prasmes, kas iegūtas spēlējot klasisko roku un blūzu, ar modernai alternatīvajai mūzikai raksturīgu dziesmu struktūru.

Biļetes uz "The Bad Tones" debijas albuma "Is It Good Enough?" izdošanas koncertu iegādājamas "eKasē".