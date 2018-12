'The Bubble Gum ExpLOTION' piesaka jauno albumu un publicē singlu 'Seksuāla būtne'

Bārā "Aleponija" piektdien, 14. decembrī, seksuālā sintīpopa trio "The Bubble Gum ExpLOTION" kopā ar draugiem – Labais Dāma un "Multilux", prezentēs savu debijas albumu – "SeXpLOTION", portālu "Delfi" informē albuma izdevēji no "NABA Music".

Albumā apkopotas 11 kompozīcijas, t.sk. "Es būšu Tavs vergs", "Saldējums", "Limonāde", kā arī apvienības jaunākais singls "Seksuālā būtne", kas kā jaunums debitējis arī "Radio NABA LV Top 10".

Kā raksta koncerta rīkotāji, ekstravagantā sintīpopa trio "The Bubble Gum expLOTION" debijas albums ir brīvdomības, seksa un nepieradinātas erotikas caurstrāvots, savukārt prezentācijas pasākums gaidāms kā "hipnotiskiem ritmiem piepildīta mežonīga performance". To ievadīs eksperimentālais mūziķis Labais Dāma, kam sekos "The Bubble Gum expLOTION" muzikālā performance, bet nakti noslēgts "Multilux" – mūziķa Emīla Dreiblata elektroniskās mūzikas projekts.

Ieeja albuma prezentācijas pasākumā no 18 gadu vecuma.

"The Bubble Gum expLOTION" trio veido dziesminieks Imants Daksis, elektroniskās mūzikas mākslinieks un producents Mr. Myster (Matīss Runtulis) un Anna Kalnaa, kurai albuma ierakstā pievienojušās vēl sešas dažādu balsu īpašniecies (Līva Kolmane, Elza Rozentāle, Ulrika Skakovska, Gabriella Spadafora, Daniela Vetra un Lāsma Viļumsone).