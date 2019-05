'The Cranberries' izdod pēdējo albumu par godu mirušajai dziedātājai Doloresai O'Riordanai

Īru grupa "The Cranberries" laidusi klajā jaunu albumu "In the End", līdz ar tā iznākšanu paziņojot par grupas darbības beigām. Albums ir veltījums grupas solistei Doloresai O'Riordanai, kura devās mūžībā 2018. gada 15. janvārī.

"In the End" pēc skaita ir astotais albums, ko izdevusi "The Cranberries" – grupa, kas pasaules slavu iemantoja 90. gadu pirmajā pusē ar hitiem "Zombie" un "Linger". Albumā iekļauti Doloresas O'Riordanas pēdējie studijas ieraksti, kas tapuši īsi pirms dziedātāja tika atrasta mirusi viesnīcā Londonā 2018. gada sākumā.

Darbu pie jauna albuma grupa bija uzsākusi 2017. gada turnejas laikā. Drīzumā pēc tam O'Riordana un ģitārists Nīls Hogans ierakstīja 11 dziesmas. Jau pēc dziedātājas nāves tika ierakstītas basa un bungu partijas.

"Izšķirošais faktors izdot albumu bija mirklis, kad sapratām, cik šīs dziesmas ir spēcīgas," stāsta Hogans. "Tas ir neapšaubāmi, ka Doloresa vēlējās, lai šis albums tiktu pabeigts. Kad dzirdēsiet albumu, dziesmas, sapratīsiet cik jaudīgas tās ir. Viņa bija ļoti, ļoti iedvesmota par albuma tapšanu un ierakstu," papildina ģitārists.

Grupa "The Cranberries" tika dibināta Īrijas pilsētā Limerikā 1989. gadā. Vispirms grupai bija cita vokāliste, bet O'Riordana pievienojās kolektīvam 1990. gadā. Strauju popularitātes kāpumu "The Cranberies" piedzīvoja 90. gadu pirmajā pusē ar albumiem "Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?" (1992) un "No Need to Argue" (1994), kļūstot par otru pārdotāko īru grupu aiz "U2".

Jau ziņots, ka grupa šogad plāno no jauna izdot savu debijas albumu "Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?".

Līdz šim jaunākais "The Cranberries" albums bija "Roses", kas iznāca 2012. gadā – vairāk nekā 10 gadus pēc iepriekšējā albuma.

Atgādinām, ka O'Riordana tika atrasta mirusi 2018. gada 15. janvārī kādā Londonas viesnīcā. Dziedātāja bija 46 gadus veca.