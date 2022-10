'The Cure' koncerts Rīgā tuvojas: noklausies 10 labākās grupas dziesmas

Jau rīt, 6. oktobrī, "Arēnā Rīga" savus fanus priecēs britu kulta grupa "The Cure" harizmātiskā līdera Roberta Smita vadībā. Kā informējuši rīkotāji, šis būs pirmais un šobrīd vienīgais grupas koncerts Baltijas valstīs. Lai labāk sagatavotos nozīmīgajam notikumam un atsvaidzinātu atmiņā vai no jauna iepazītu grupas daiļradi, piedāvājam noklausīties grupas 10 labāko dziesmu izlasi, ko izveidojuši ietekmīgā mūzikas medija "Rolling Stone" lasītāji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kopumā vairāk nekā 40 gadus ilgajā pastāvēšanas vēsturē "The Cure" izdevusi 13 albumus. No tiem īpaši jāizceļ 1982. gadā izdotais "Pornography", 1989. gada albums "Disintegration", kā arī 1992. gada albums "Wish" ar visu laiku populārāko grupas hitu "Friday I'm in Love". Līdz šim pēdējais grupas albums "4:13 Dream" iznāca 2008. gadā.

"Boys don't cry"

Roberts Smits bija tikai 18 gadus vecs, kad "The Cure" ierakstīja debijas albumu "Three Imaginary Boys". "Tādas popdziesmas kā "Boys Don't Cry" ir tik naivas, ka tas jau kļūst par neprātu," Smits stāstīja "Rolling Stone" 2004. gadā. Šī dziesma kļuva par viņu otro singlu 1979. gadā un iekļuva dziesmu topos, palīdzot aizsākt grupas radošo ceļu.

"Fascination Street"

Dziesma "Fascination Street" no albuma "Disintegration" vēsta par periodu grupas dzīvē, kad Roberts Smits aptvēra, ka, neraugoties uz visiem pūliņiem, "The Cure" bija kļuvuši par stadionu rokgrupu – un to viņš ļoti nevēlējās. Šo koncertos fanu iecienīto grupas singlu iedvesmojusi kāda alkoholisko dzērienu spārnota nakts Ņūorleānā.

"From the Edge of the Deep Green Sea"

20. gs. 90. gados "The Cure" ļoti veiksmīgi izdevās pārorientēties uz jaunajām vēsmām mūzikā un atrast savu skanējumu. Viņu 1992. gada albums "Wish" kļuva par lielu panākumu, pateicoties hitam "Friday I'm in Love". Dziesma "From the Edge of the Deep Green Sea" nebija singls, taču ir kļuvusi par fanu iecienītu dziesmu gadu gaitā. Dziesmas tekstu visdrīzāk iedvesmojusi Smita sieva Mērija, ar kuru viņš iepazinās jau 14 gadu vecumā.

"The Same Deep Water as You"

"The Cure" sasniedza popularitātes virsotni ar 1989. gada albumu "Disintegration", kas no kulta grupas viņus padarīja par īsteniem pusaudžu elkiem. Šajā albumā iekļautā "The Same Deep Water as You" ir deviņas minūtes gara dziesma par kaislīgu, taču bezcerīgu mīlas dēku.

"Faith"

Periodā, kad grupa ierakstīja savu 1981. gada albumu "Faith", viņi jau bija uzsākuši iekšējo cīņu ar slavu un narkotikām. "Mēs kļuvām daudz izolētāki. Mēs vienkārši dzērām līdz stuporam un spēlējām savas dziesmas," Smits stāstīja intervijā "Rolling Stone" 2004. gadā.

"In Between Days"

Vadošais singls no grupas 1985. gada albuma "The Head on the Door" kļuva par pirmo viņu dziesmu, kas iekļuva "Billboard Hot 100" topā Amerikā. Tas bija "The Cure" radošā pilnbrieda laiks, kad Roberts Smits bija paplašinājis sastāvu līdz pieciem cilvēkiem un radīja vienu lielisku dziesmu pēc otras. "Es biju nopircis labu metāla sešstīgu akustisko ģitāru, un tiklīdz to paņēmu rokās, no tās sāka skanēt "In Between Days" akordi," intervijā atminas Smits.

"Disintegration"

Kamēr noritēja darbs pie "Disintegration", Roberts Smits nosvinēja 30 gadu jubileju, un šajā laikā viņam radās šaubas, vai turpināt grupas darbību. Viņš regulāri lietoja narkotikas un bija norobežojies no ārpasaules, tā rezultātā radās viens no grupas drūmākajiem albumiem. Tituldziesma, kas pauž Smita bažas par viņa atkarības iespējamo pesimistisko iznākumu, tam ir spilgts apliecinājums.

"Just Like Heaven"

Roberta Smita ilgās attiecības ar sievu Mēriju ir iedvesmojusi neskaitāmas "The Cure" dziesmas, tostarp arī 1987. gada hitu "Just Like Heaven", kas tapa pēc abu kopīgā brauciena uz kādu Anglijas piekrastes pilsētiņu. Dziesma uzrunāja miljoniem klausītāju visā pasaulē un kļuva par viņu pirmo Top 40 hitu Amerikā.

"A Forest"

"The Cure" ierakstīja savu 1980. gada albumu "Seventeen Seconds" tikai astoņās dienās, un sešas minūtes garā "A Forest" izpelnījās vislielāko uzmanību. "Es vēlējos radīt kaut ko patiesi atmosfērisku, un šai dziesmai ir fantastiska skaņa," intervijā norāda Roberts Smits. Viņam lūdza dziesmu padarīt piemērotāku radio formātam, ko viņš atteicās darīt, taču "A Forest" tik un tā kļuva par viņu pirmo īsto hitu Anglijā. Tā ir viena no grupas visbiežāk spēlētajām dziesmām.

"Pictures of You"

Pirms tika uzsākts darbs pie albuma "Disintegration", Roberta Smita mājās izcēlās ugunsgrēks. Pārskatot nodarītos zaudējumus, viņš atrada savas sievas Mērijas Pūlas fotogrāfiju kolekciju. Šis notikums iedvesmoja izcilās kompozīcijas "Pictures of You" tapšanu, kas kļuva par albuma ceturto singlu, tomēr spēja sasniegt tikai 71. vietu Hot 100 topā, lai gan daudzi fani šodien uzskata šo dziesmu par labāko albumā.