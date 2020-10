Līdz ar jauna albuma laišanu klajā, jaunus pārceltās pasaules turnejas datumus izziņojusi grupa "The Neighbourhood". Kā informē grupas izdevēju "Sony Music" pārstāve Guna Zučika, plānots, ka Latvijā grupa uzstāsies 2021. gada 8. novembrī.

Šoruden grupa izdevusi ceturto albumu "Chip Chrome & The Mono-tones", kā arī jaunu singlu un videoklipu – "Lost in Translation". Klipa režisors ir video mākslinieks Mowgly Lee.

Līdz šim no albuma izdoti tādi singli, kā "Pretty Boy," "Devil's Advocate," "Cherry Flavoured," un "Middle of Somewhere" , kas jau ieguvuši klausītāju atzinību un kopumā straumēti un skatīti 50 miljonu reižu.

Līdz ar albuma iznākšanu The Neighbourhood arī izsludina iepriekš pārceltās pasaules koncertturnejas datumus. Tās ietvaros plānots nospēlēt 24 koncertus, tai skaitā arī Rīgā. Kā infromē SIA "Bravo Events" pārstāvji, iepriekš iegādātās biļetes ir derīgas uz pārcelto datumu.

Grupa "The Neighbourhood" tika dibināta 2011. gadā. Žurnāls "Rolling Stone" raksturo to kā "melanholisku", īpaši uzsverot mūziķu emocionalitāti un ekspresiju. "The Neighbourhood" līderis Džesijs Razerfords (Jesse Rutherford) tiek rakstrurots kā īpaši harizmātisks, pat nodēvējot par desmitgades Kurta Kobeina iemiesojumu. "The Neighbourhood" dziesmās tiek skartas personiskās tēmas – cilvēciskas bailes un vājības, mīlestība un tuvinieku zaudēšana, panākumi un skaudība, arī uzmācīgās idejas.

