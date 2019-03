'The Prodigy' faniem izdodas 'Firestarter' iedabūt britu Top 40

Pēc "The Prodigy" dejotāja un vokālista Kīta Flinta pāragrās nāves, grupas faniem izdevies 90. gadu hitu "Firestarter" iedabūt Lielbritānijas oficiālajā lielajā Top 40 (The Official Big Top 40).

Jau ziņots, ka pagājušajā nedēļā, pēc Kīta Flinta nāves apstiprināšanas, grupas fani uzsāka "Facebook" kamapņu, kurā mudināja ikvienu servisos "Spotify" un "Deezer" atskaņot dziesmu "Firestarter", kā arī lejupielādēt to, padarot to atkal par hitu numur 1 Lielbritānijā.

Nedēļas nogalē, apkopojot datus par klausījumu skaitu un digitālajām lejupielādēm, dziesma "Firestarter" nedēļas beigās ierindojusies topa septītajā vietā, savukārt otrs 90. gadu hits, kurā dzirdama Kīta Flinta balss – "Breathe" – ierindojies 31. vietā.

Tikmēr "The Prodigy" fani mudina neapstāties un turpināt straumēt un lejupielādēt grupas hitus, lai nākamajā nedēļas nogalē "Firestarter" nonāktu topa pirmajā vietā.

Savukārt "The Prodigy" dalībnieki grupas "Instagram" kontā pauduši pateicību par šajās smagajās dienās saņemto atbalstu.



Atgādinām, ka singls "Firestarter" iznāca 1996. gada 18. martā, piesakot kulta albumu "Fat of the Land". Dziesma bija "The Prodigy" pirmais hits, kas iekļuva britu singlu topa pirmajā vietā un noturējās tur trīs nedēļas.

Jau ziņots, ka Kīts Flints tika atrasts miris savās mājās Eseksā 4. martā. Grupas biedrs Laiems Houlets atklāja, Flints "atņēmis sev dzīvību". Viņam bija 49 gadi. 11. martā apstiprināts, ka Kīta Flinta nāves cēlonis bijusi pakāršanās.

"Mums ir jāvairo zināšanas par garīgās veselības problēmām un pašnāvību. Pašnāvība ir lielākā vīriešu zem 45 slepkava, un tam ir jāmainās!" vēstīts uzsaukumā. "Tas ir labākais veids, kādā pieminēt Kītu un vēstīt par viņa stāvokli popkultūras un meinstrīma pārstāvjiem. Ja nevēlies tērēt naudu, tad uzliec dziesmai "Atkārtot" straumēšanas platformā, piemēram, "Deezer" vai "Spotify", uzliec uz klusumu un atstāj to. Arī tas palīdzēs dziesmai nokļūt līdz topu virsotnei," piemiņas kampaņā mudina "The Prodigy" fani.