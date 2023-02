'The Rolling Stones' gatavo jaunu albumu, kurā piedalīsies arī Pols Makartnijs

Leģendārā britu mūzikas grupa "The Rolling Stones" strādā pie jauna albuma, kas būs jau 31. viņu diskogrāfijā un pirmais pēc 18 gadu pārtraukuma, ziņo "The Guardian".

Albumā, kura nosaukums un izdošanas datums pagaidām nav zināms, piedalīsies arī grupas "The Beatles" dalībnieks Pols Makartnijs, kurš vienā no dziesmām iespēlējis basu. 21. februārī amerikāņu žurnāls "Variety" rakstījis, ka jaunajā albumā būs dzirdams vēl viens "The Beatles" dalībnieks – bundzinieks Ringo Stārs, taču šo informāciju "The Rolling Stones" pagaidām oficiāli nav apstiprinājuši.

Jaunajā albumā būs dzirdams "The Rolling Stones" bundzinieks Čārlijs Votss, kurš devās mūžībā 2021. gada vasarā. Ierakstā piedalās arī šībrīža grupas koncertu bundzinieks Stīvs Džordans.

Mājienu par to, ka drīzumā gaidāms jauns albums, jau šī gada sākumā sociālajā tīklā "Instagram" devis Kīts Ričardss, viens no "The Rolling Stones" līderiem. Ir zināms, ka albumu producē Endrū Vots (Andrew Watt), kurš ir strādājis ar tādiem mūziķiem kā Ozijs Osborns, "Pearl Jam", Iggy Pop u. c. "The Rolling Stones" jaunais albums ir gaidāms 2023. gadā.