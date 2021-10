'The Rolling Stones' no ASV turnejas dziesmu saraksta izņem hitu 'Brown Sugar'

Grupa "The Rolling Stones" septembra beigās uzsāka ASV turneju – pirmo pandēmijas laikā un pirmo pēc grupas bundzinieka Čārlija Votsa nāves. Tomēr roka dinozauri no turnejas koncertu dziesmu listes izņem vienu no saviem lielākajiem hitiem – "Brown Sugar".

Šāds lēmums pieņemts, jo dziesmas teksts vēsta par tumšādainas sievietes seksuālu izmantošanu un tajā ir nolasāmas atsauces uz verdzību. Jāpiezīmē, ka 1971. gadā dziesma bija liels hits ASV un sasniedza pirktāko singlu topa pirmo vietu.

Pagaidām grupa ir nolēmusi atteikties no dziesmas atskaņošanas, tomēr ģitārists Kīts Ričards intervijā "LA Times" paudis, ka tomēr jūtas samulsis, jo cilvēki vēlas šo dziesmu apbērēt.

"Vai tad viņi nesaprot, dziesma ir par verdzības šausmām?" pauda 77 gadus vecais Ričards.

Savukārt grupas dziedātājs un dziesmas autors Miks Džegers "LA Times" paudis, ka, veidojot dziesmu sarakstu šai stadionu turnejai, bijuši jāpieņem grūti lēmumi. "Esam spēlējuši "Brown Sugar" ik koncertu kopš 70. gadiem. Un tāpēc domājām, ka vienreiz tā ir jāizņem no dziesmu saraksta un jāskatās, kas notiek. Iespējams, kādreiz tā atkal atgriezīsies "The Rolling Stones" koncertu repertuārā.

Kā liecina "Setlist.fm" apkopotie dati, "Brown Sugar" ir otrā visbiežāk spēlētā dziesma "The Rolling Stones" koncertos. Pirmo vietu ieņem "Jumpin' Jack Flash".

Neskatoties uz dziesmas "Brown Sugar" popularitāti, tā allaž ir bijusi diskusiju objekts. Tajā saklausāmas atsauces gan uz seksuālu vardarbību, gan verdzību, gan heroīna lietošanu. Piemēram, 1995. gadā intervijā žurnālam "Rolling Stone" Džegers pauda, ka "šobrīd vairs tādu dziesmu nerakstītu".

Savulaik ticis baumots, ka dziesmas iedvesmas avots bijusi viena no Džegera daudzajām draudzenēm. Iespējams, runa ir par viņa meitas Karisas māti, tumšādainu amerikāņu modeli, aktrisi un dziedātāju Māršu Hantu. Sevi kā šīs dziesmas iedvesmas avotu minējusi arī viena no trio "The Ikettes" dalībniecēm Klaudija Lenīra.

Pērn amerikāņu mūzikas producents Ians Brenans kritizēja "The Rolling Stones", jo viņi turpina spēlēt un gūt peļņu no dziesmas "Brown Sugar", kas viņaprāt glorificē verdzību, izvarošanu, spīdzināšanu un pedofīliju. "Runa nav par cenzēšanu vai "ierakstu dedzināšanu", bet par lielāku apziņu un jutīgumu," sacīja Brenans.

Dziesma "Brown Sugar" ir viens no vadošajiem albuma "Sticky Fingers" singliem, kas tika izdots 1971. gadā. Hits topu pirmās vietas sasniedza ASV un Kanādā, bet dzimtajā Lielbritānijā nokļuva singlu topa otrajā vietā.