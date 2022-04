Grupa "The Sound Poets" 8. aprīlī laiž klajā jaunu albumu ar nosaukumu "Pie vienas uguns", kurā apkopoti 14 skaņdarbi latviešu valodā. Par godu albuma iznākšanai grupa aicina uz koncertiem Siguldā un Liepājā.

Grupas "The Sound Poets" ceturtais studijas albums "Pie vienas uguns" tika sarakstīts 2020. un 2021. gadā, grupai pulcējoties vairākās radošajās nometnēs. Mūziķu kopīgais darbs pie mūzikas un tekstu veidošanas vainagojās ar teju 20 skaņdarbu radīšanu, no kuriem 14 tika iemūžināti jaunajā albumā producenta Gata Zaķa virsvadībā.

Dziesmu radīšanā mūziķiem nenoliedzami liela ietekme bijusi pēdējos gados piedzīvotās pārmaiņas sabiedrībā un savstarpējās cilvēku attiecībās. Tādēļ gluži likumsakarīgi jaunā albuma mūziku caurstrāvo alkas pēc kopības, tiekšanās pēc saiknes ar līdzcilvēkiem, dabu un savu zemi.

Kaut arī šis ir jau grupas ceturtais studijas albums, grupas solists Jānis Aišpurs atzīst, ka satraukums, prieks un svētku sajūta nemazinās: "Savā ziņā, mēs divus gadus gaidījām šo dienu. Albumā ir 14 personīgi stāsti par to, kā mēs jūtam un redzam pasauli sev apkārt šajā tik savādajā un satraukumiem pilnajā laikā, kad šķietami zināmais kļūst svešs, kad pamati sašūpojas, kad viedokļu jūrā patiesība ir kā vientuļa sala… Un tomēr, mēs joprojām naivi ticam, ka mīlestība ir tas spēks, kas mūs visus vieno, kas visu var vērst par labu. Mūsu mūzika, kas apvienota albumā "Pie vienas uguns" ir mūsu veids, kā to pasaulei pateikt."

Albuma vizuālo noformējumu ir veidojuši māksliniece Madara Kvēpa un grafikas dizaineris Ingus Sproģis. Madara stāsta, ka albuma vizuālais noformējums radīts ciešā sazobē ar mūziku, klausoties to atkal un atkal. "Procesa gaitā iemācījos teju visus dziesmu vārdus no galvas. Man bija ļoti svarīgi radīt tādu vizuālo noformējumu, kas būtu kā organisks pagarinājums "The Sound Poets" radītajai mūzikai. Vizuālajā risinājumā izmantotas manis uzņemtas analogās fotogrāfijas, ko papildināju ar pašrocīgi rakstītiem rokraksta tekstiem. Mērķis bija radīt tādu kā atmiņu dienasgrāmatu par siltu vasaras vakaru, kurā esi kopā ar dabu, saviem mīļajiem, ar atvērtu sirdi un vieglu garu."

Par godu jaunā albuma iznākšanai grupa aicina klausītājus uz īpašiem koncertiem – 10. jūnijā Liepājā, atjaunotajā koncertestrādē "Pūt, vējiņi!", un 18. jūnijā Siguldā, pilsdrupu estrādē.

Biļetes uz koncertiem pieejamas www.thesoundpoets.lv, kā arī "Biļešu paradīzes" kasēs.