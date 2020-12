'The White Stripes' izdod labāko dziesmu abumu

Ierakstu kompānija "Third Man Records" sadarbībā ar "Columbia Records" laiž klajā grupas "The White Stripes" labāko dziesmu izlasi "Greatest Hits", kas ir pirmais šāda veida izdevums no ikoniskā roka dueta Džeka un Meganas Vaitas (Jack & Meghan White).

Izlasē iekļautas 26 dziesmas, tajā skaitā grupas lielākie hiti – "Seven Nation Army", "Fell in Love With a Girl", "Hotel Yorba", "Dead Leaves and The Dirty Ground", "Hello Operator", "Icky Thump", "Apple Blossom", un daudzas citas.

"The White Stripes" albums "Greatest Hits" pieejams digitāli visā pasaulē, savukārt vinila plates formātā Eiropā tas nonāks 2021. gada 12. februārī.

"The White Stripes" "Greatest Hits" izdošana tiek svinēta ar pirmizrādi jaunam animācijas mūzikas videoklipam dziesmai "Let's Shake Hands", kas bija pirmā dziesma, kuru šī apvienība ierakstīja savā dzīvojamā istabā un kuru orģināli izdeva 7 collu vinila plates formātā 1998. gadā. Video režisējis "Wartella" no slavenā kanāla "Cartoon Network" un tas publicēts "The White Stripes" oficiālajā "Youtube" kanālā.

Līdz ar izlases iznākšanu vēl 12 albuma dziesmām, kurām bija iznākuši mūzikas videoklipi, tie tiek atkārtoti izdoti jaunā, augstas izšķirtspējas formātā.