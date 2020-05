Svinot sava starptautisko karjeru aizsākušā albuma "Jagged Little Pill" 25. jubileju, kanādiešu dziedātāja Alanisa Morisete 19. maijā piedāvās bezmaksas koncerta tiešraidi, kas būs pieejama gan "Facebook", gan "Youtube". Pēc Latvijas laika tiešraide sāksies 20. maijā pulksten 3.00.

Iepriekš bija plānots, ka dziedātāja ar piecām "Grammy" balvām godalgotā albuma jubileju svinēs ar pasaules turneju kopā ar grupu "Garbage" un dziedātāju Lizu Fēru (Liz Phair), tomēr globālās pandēmijas dēļ koncerti ir atcelti.

"You Live, You Learn: A Night With Alanis Morissette" tiešraides koncerta pamatā būs pagājušā gada nogalē pirmizrādi piedzīvojušies Brodvejas mūzikls "Jagged Little Pill", kurā skan 1995. gadā aiznākušā Morisetes albuma dziesmas. Taču īpašajā tiešraidē pievienosies arī pati dziedātāja.

Mūzikls ar Alanisas Morisetes dziesmām pirmizrādi piedzīvoja 2019. gada decembrī. Tas nav biogrāfisks stāsts par pašu dziedātāju, iestudējumā centrā ir kāda ģimene Konektikutā, kas ārēji atstāj perfektu iespaidu, tomēr iekšienē slēpj dziļas problēmas. Iestudējuma režisore ir "Tony" balvas laureāte Daiena Paulusa (Diane Paulus). Tajā skan albuma lielākie hiti "You Oughta Know", "All I Really Want", "Ironic", "You Learn" un citi.

Koncerta rīkotāji aicina visus skatītājus ziedot, lai palīdzētu tiem izklaides industrijas cilvēkiem, kas cietuši no Covid-19 pandēmijas radītās krīzes.

"Jagged Little Pill" bija trešais Alanisas Morisetes albums, kas iznāca pēc diviem ne pārāk veiksmīgiem popmūzikas ierakstiem dziedātājas dzimtajā Kanādā. Šis albums kļuva par komerciālu un arī mākslinieciski grāvēju, ierindojoties desmitgades nozīmīgāko ierakstu sarakstā. "Grammy" balvai tas tika nominētas deviņas kategorijās, uzvaru gūstot piecās, tai skaitā "Gada albums". Tobrīd 21 gadu vecā Morisete bija visu laiku jaunākā šīs kategorijas uzvarētāja.