Tiešraidē no Dzintariem skanēs koncerts 'Dzimuši Latvijā. Latviešu džeza melodijas'

Sestdien, 20. februārī, pulksten 22 televīzijas kanālā "ReTV" būs skatāms koncerts no Dzintaru koncertzāles – "Dzimuši Latvijā. Latviešu džeza melodijas." Ņemot vērā publisko pasākumu ierobežojumus, koncerti Dzintaru koncertzālē joprojām ir skatāmi attālināti – televīzijas kanālā "ReTV", informē organizatori.

"Jauno džeza profesionāļu atgriešanos pie saknēm" – tā dēvē šo koncertprogrammu mūziķi – Beāte Zviedre (soprāns), Jānis Rubiks (kontrabass), Jānis Bērziņš (ģitāra), Rūdolfs Dankfelds (bungas), Artjoms Sarvi (klavieres) – uzkrājuši pieredzi plašā un daudzveidīgā ārzemju mūzikas laukā un tagad vēlas veldzēties latviskajā. Vienlaikus šī programma ir atgādinājums par to, cik gan dažādi mēdz būt latvieši un latviskais, vēsta koncerta rīkotāji.

Radošā komanda latvietības kodu meklējusi dzejā – gan klasiķu darbos, gan mūsdienu autoru vārsmās. Līdzās Aspazijas, Ojāra Vācieša un Imanta Ziedoņa dzejoļiem piedzimšanu mūzikā piedzīvo Madaras Gruntmanes, Pētera Draguna, Māra Salēja un citu jauno autoru teksti. Skaņās ietērpts arī Kārļa Vērdiņa dzejolis "Nāc pie manis" (Come to Me), kuru eksperti ierindojuši piecdesmit pēdējo gadu labāko mīlas dzejoļu sarakstā...

"Mūzikā šos tik atšķirīgos un daudzveidīgos tekstus iedzīvinājis Jānis Rubiks, kura radošajā rokrakstā saplūst tādi elementi kā Eiropas džeza skanējums, ziemeļnieciska atturība, enerģētiska saspēle un brīva improvizācija," raksta Dzintaru koncertzāles pārstāvji.