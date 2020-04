Reaģējot uz valstī un pasaulē ieviesto ārkārtas stāvokli un uz nenoteiktu laiku apturēto kultūras iestāžu darbību, Liepājas koncertzāle "Lielais dzintars" saviem klausītājiem piedāvā baudīt Lieldienu koncerta tiešraidi, portālu "Delfi" informē koncertzāles pārstāvji.

Programmā – trīs mūzikas dižgaru – Johana Sebastiāna Baha, Kloda Debisī un Ludviga van Bēthovena – skaņdarbi, kurus atskaņos izcilais latviešu pianists Andrejs Osokins. Svētku koncerta tiešraide no Liepājas koncertzāles tukšās skatītāju Lielās zāles būs skatāma Klusajā sestdienā, 11. aprīlī pulksten 18.00.

"Jau vairākas nedēļas "Lielais dzintars" stāv tukšs. Parastā darbdienā šeit uzturas ap 400 cilvēku – tie ir mūziķi, skolēni un skolotāji, topošie aktieri, dejotāji, darbinieki, mūsu apmeklētāji. Šobrīd mēs visi piedzīvojam neparastu laiku. Kultūra vienmēr ir bijusi līdzās cilvēkiem – mūzika skanējusi arī drūmākajos vēstures posmos, un koncertdarbība netika apturēta pat kara laikos. Arī tepat Liepājā. Šīs brīvdienas ir Lieldienu laiks, un arī šajos svētkos Liepājas koncertzāle vēlas būt līdzās saviem klausītājiem, kaut arī esot attālināti. Gandrīz piecus gadus klausītāji ir nākuši pie mums uz koncertzāli – ir pienācis laiks mums doties pie klausītājiem," vēsta Liepājas koncertzāles "Lielais dzintars" valdes priekšsēdētājs Timurs Tomsons.

Šo sestdien, 11. aprīlī pulksten 18.00 Liepājas koncertzāle aicina skatīties pasaulē pieprasītā latviešu pianista Andreja Osokina Lieldienu koncerta tiešraidi no "Lielā dzintara" Lielās zāles. Pianists uzstāsies ar īpašu, tieši šim Lieldienu laikam sagatavotu programmu. Koncerts tiks atklāts ar vienu no visu laiku izcilākajiem vācu komponistiem – Johanu Sebastiānu Bahu un viņa slavenajiem skaņdarbiem Largo no Klavesīnkoncerta faminorā un Korāļprelūdiju "Es saucu Tevi, Kungs Jēzu Kristu". Turpinājumā – pavasara vēstnesis, ievērojamais franču komponists Klods Debisī ar trīs skaņdarbiem no cikla "Estampi" un poētisko Mēnessgaimu no Bergamas svītas. Koncerta noslēgumā – dižā vācu klasiķa, šī gada jubilāra Ludviga van Bēthovena viens no lielākajiem meistardarbiem – "Apasionāta" – 23. klaviersonāte faminorā, op. 57. Savukārt pirms koncerta (pulksten 18.00) visiem būs iespēja klausīties nelielu sarunu ar Andreju Osokinu par gaidāmo svētku programmu.

Svētku koncerta filmēšana notiks tukšā skatītāju zālē, ievērojot visus drošības pasākumus. Šajā sarežģītajā laikā koncertam ir noteikta biļetes cena mākslinieka un koncertzāles atbalstam – 7 eiro par vienu tiešraides pieslēgumu jeb, tā saukto, dzīvokļa biļeti, kad ar vienu biļeti koncertu var baudīt visi vienas mājsaimniecības iedzīvotāji.

Biļetes uz koncertu "Tiešraides Lieldienu koncerts. Bahs, Debisī un Bēthovens" nopērkamas bilesuparadize.lv. Tiešraidi varēs vērot caur "Biļešu paradīzes" vai "Lielā dzintara" mājas lapu, uzspiežot uz koncertu "Tiešraides Lieldienu koncerts. Bahs, Debisī un Bēthovens".