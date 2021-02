Tiešraidē no VEF kultūras pils skanēs Kārļa Vanaga trio koncerts

Tiešraidē no VEF Kultūras pils Lielās zāles 24. februārī pulksten 19 izskanēs Kārļa Vanaga trio koncerts "Going the Pretty Road". Koncerts skanēs ciklā "VEF Jazz Club".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā informē organizatori, Saksofonista un komponista Kārļa Vanaga vārds visbiežāk tiek saistīts ar bigbendu mūzikas žanru un specifiku, Vanags ir Latvijas Radio bigbenda mākslinieciskais vadītājs. Tomēr mūziķis darbojas dažādos ansambļos, tajā skaitā, Raimonda Macata kvintetā un paša veidotajā Kārļa Vanaga trio, kurā kopā ar basģitāristu Edvīnu Ozolu un bundzinieku Arti Orubu atskaņo trio dalībnieku oriģinālmūziku, kā arī džeza standartus oriģinālos aranžējumos.

24. februāra tiešraides koncerta programmā trio mūziķi atskaņos skaņdarbus no sava albuma "Going the Pretty Road", kā arī džeza leģendu – Kīta Džereta (Keith Jarrett), Čika Korea (Chick Corea) un Džona Koltreina (John Coltrane) kompozīcijas.

Koncerta tiešraide būs skatāma VEF Kultūras pils mājas lapā: http://bit.ly/3pCLzlj, Facebook kontā: https://www.facebook.com/vefkulturaspils un VEF Kultūras pils Youtube kanālā: http://bit.ly/2OuTpAv.

Mūziķis Kārlis Vanags ir saksofonists, aranžētājs, bigbendu vadītājs un mūzikas pedagogs ar ilgu gadu pieredzi. Viņš komponē un aranžē mūziku gan kamersastāviem, gan bigbendam un simfoniskajam orķestrim. Nesenākais oriģinālmūzikas veikums – albums "Identitātes" – izdots izdevniecības "Jersika Records" paspārnē.

Basģitārists Edvīns Ozols ir viens no aktīvāk koncertējošiem mūziķiem, absolvējis JVLMA Džeza mūzikas katedru, spēlē Latvijas Radio bigbendā, Intara Busuļa pavadošajā sastāvā u.c. Bundzinieks Artis Orubs ir viens no vispieprasītākajiem mūziķiem Latvijā. Netaupīdams laiku un spēku, Artis spēlē visdažādākajos sastāvos un žanros, sākot ar ansambļa spēli, beidzot ar orķestriem, sākot ar folkmūziku un popmūziku, beidzot ar džeza mūziku un klasisko mūziku.

VEF Jazz Club koncertu cikls kā tradīcija tika aizsākta 2018. gadā. VEF džeza mūzikas frekvencē koncerti notiek uz pils Lielās zāles skatuves, kur radīta īpaša kluba atmosfēra. Šogad klausītājiem tiks piedāvāti seši pasākumi ar augsti kvalitatīvu pašmāju un ārzemju mākslinieku sniegumu.