Tiešsaistē bez maksas varēs noskatīties Endrjū Loida Vēbera mūzikla 'Kaķi' uzvedumu

Lai gan vairākās Eiropas valstīs pakāpeniski Covid-10 pandēmijas dēļ noteiktie ierobežojumi tiek mīkstināti, ikviens joprojām tiek aicināts bez vajadzības neapmeklēt publikas vietas. Tāpēc, turpinot mudināt iedzīvotājus visā pasaulē palikt mājās un baudīt kultūru tiešsaistē, slavenais komponists Endrjū Loids Vēbers arī šajā nedēļas nogalē piedāvās bez maksas noskatīties kādu no saviem slavenajiem mūzikliem. Šoreiz tas būs 1999. gada "Kaķu" ("Cats") uzvedums Londonas Vestendas teātrī.

Mūzikls būs skatāms Endrjū Loida Vēbera oficiālajā "Youtube" kanālā "Show Must Go On" 48 stundas sākot no piektdienas 15. maija pulksten 21.00 (pēc Latvijas laika).

Šī iestudējuma versija Londonā tiek izrādīta jau 21 gadu un sestais visilgāk spēlētais mūzikls Vesendas teātra vēsturē.

Atgādinām, ka mūzikls "Kaķi" savu pirmo skatuves versiju piedzīvoja 1980. gadā Londonā, bet gadu vēlāk tapa iestudējums Brodvejā, ASV. Jaunākā "Kaķu" versija ir pērn pirmizrādi piedzīvojusi režisora Toma Hupera filma – mūzikls, ar spožu zvaigžņu plejādi galvenajās lomās. Tomēr mūzikla kino versija saņēmusi iznīcinošu kritiku.

Atgādinā, ka līdz šim Endrjū Loids Vēbers savā "Youtube" kanālā bez maksas piedāvājis noskatīties gan sava 50. jubilejas koncerta ierakstu, gan rokoperu "Jēzus Kristus Superzvaigzne" ("Jesus Christ Superstar"), gan mūziklu "Operas spoks" ("Phantom of the Opera"), gan citus iestudējumus.