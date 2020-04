Tiešsaistē bez maksas varēs noskatīties 'Rožu kavalieri' ar Elīnu Garanču un Renē Flemingu galvenajās lomās

Svētdien, 19. aprīlī, Ņujorkas Metropolitēna operas pandēmijas laika bezmaksas tiešsaistes izrāžu ciklā varēs noskatīties Riharda Štrausa operas "Rožu kavalieris" iestudējumu ar amerikāņu operas dīvu Renē Flemingu (attēlā) Maršalienes lomā un pasaulslaveno latviešu mecosoprānu Elīnu Garanču Oktaviāna lomā.

Tiešsaistē Ņujorkas Metropolitēna operas mājaslapā tiks demonstrēts 2017. gada 13. maija ieraksts, kas bija zīmīga izrāde abām skatuves māksliniecēm. Renē Fleminga ar šo lomu un izrādi noslēdza savu aktīvo dziedātājas karjeru operā. Savukārt Elīna Garanča atvadījās no Oktaviāna lomas, ko viņa dažādos iestudējumos bija dziedājusi jau kopš savas karjeras sākuma. Iestudējumu veidojis kanādiešu režisors Roberts Kārsens.

"Manā gadījumā atteikšanās no šīs partijas un zēnu partijām vispār bija saistīta ar to, ka mana balss attīstās un emocionālā pasaule ar jauniem puišeļiem vairs neliekas tik tuva. Arī vokālajā ziņā mans balss tembrs neatbilst naiviem jaunekļiem kā Romeo, Kerubino vai tas pats septiņpadsmitgadīgais Oktaviāns "Rožu kavalierī". Es pati sev vairs īsti nevarēju attaisnot, kāpēc man, četrdesmitgadīgai sievietei ar diviem bērniem, joprojām būtu jāspēlē jauni zēni. Sāku dziedāt šīs partijas, kad biju jauna, un pārņēmu stafeti no citām, kas tās dziedāja, tagad ir laiks jauniem mecosoprāniem pārņemt šo konkrēto partiju. Šo lomu es dziedāju 17 gadus, man gribas kaut ko jaunu, jo ir sajūta, ka ar šo jau esmu pateikusi visu," par atvadām no Oktaviāna lomas 2017. gada jūnijā intervijā "Delfi" stāstīja Elīna Garanča.

Atgādinām, ka jau sākot no 16. marta Ņujorkas Metropolitēna opera savā mājaslapā piedāvā savu slavenāko izrāžu ierakstus, kas bijuši nofilmēti demonstrēšanai kinoteātros ciklā "Live in HD". Izrāžu ieraksti tiks publicēti katru vakaru pulksten 19.30 pēc vietējā laika. (pulksten 1.30 pēc Latvijas laika) un būs pieejami bez maksas 20 stundas pēc to publicēšanas. Lai noskatītos izrādi nepieciešama iepriekšēja reģistrēšanās.