Tiešsaistē notiks izcilā obojista Alekseja Ogrinčuka meistarklase

Pirmdien, 12. aprīlī, pulksten 16 tiešsaistē "Rīga Jūrmala" akadēmijas "Facebook" lapā norisināsies meistarklase kopā ar Karaliskā "Concertgebouw" orķestra pirmo oboju Alekseju Ogrinčuku un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studentiem Varvarau Zavjalovu, Renāti Lodziņu, Paulu Kristapu Reini un Kiru Maiju Kirsanovu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā informē rīkotāji, viens no savas paaudzes izcilākajiem obojistiem Aleksejs Ogrinčuks dzimis Maskavā un skolojies Gņesinu Mūzikas akadēmijā Maskavā, kā arī Parīzes konservatorijā. Viņa skolotāju vidū minami Moriss Burgs (Maurice Bourgue), Žaks Taiss (Jacques Tys) un Žans-Luijs Kamezzali (Jean-Louis Capezzali). Ogrinčuks ir daudzu prestižu konkursu laureāts, tostarp 19 gadu vecumā plūcis uzvaras laurus "Concours International d'Exécution Musicale" (CIEM) Ženēvā, ieguvis divas "Victoires de la Musique" balvas Francijā 2002. gadā, "Triumph Prize" Krievijā 2005. gadā un "Borletti-Buitoni Trust Award" jauno mūziķu atbalstam 2007. gadā. Mūziķis piedalījies arī prestižajās "Rising Stars" un "BBC New Generation Artists" programmās.

Kopš 2005. gada Ogrinčuks ir Karaliskā "Concertgebouw" orķestra pirmā oboja. Pirms pievienošanās Amsterdamas orķestrim, Ogrinčuks pirmās obojas vietu ieņēmis arī Roterdamas filharmonijas orķestrī, šo pozīciju iegūstot jau 20 gadu vecumā. Ar Latvijas mūziķiem Ogrinčuku saista izcili sadarbības mirkļi – viņš uzstājies ar Marisu Jansonu, Andri Nelsonu un kamerorķestri "Sinfonietta Rīga". Kamermūziķa partneru vidū minams arī vijolnieks Gidons Krēmers.

Tiešsaistē, ko 12. aprīlī no pulksten 16 līdz 19 varēs vērot "Rīga Jūrmala" akadēmijas "Facebook" lapā piedalīsies Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studenti (lektora E. Upatnieka klase) Varvara Zavjalova (koncertmeistare E. Bērtiņa), izpildot R. Štrausa Koncertu obojai un mazam orķestrim Re mažorā, TrV 292: 1.daļa Allegro moderato, un Renāte Lodziņa, izpildot J. S. Baha Partitu sol minorā obojai solo, BWV 1013: Alemanda, Kuranta.

Tāpat meistarklasē piedalīsies Pauls Kristaps Reinis, kurš spēlēs F. Šūberta Devīto simfoniju Do mažorā, D.944: 2. daļas sākums obojai solo, P. Čaikovska Ceturto simfoniua fa minorā, op.36: 2. daļas sākums obojai solo, J. Brāmsa Pirmo simfoniju do minorā, op.68: 2. daļa Andante sostenuto un M. Ravela Svītu "Kuperēna kapenes": 3. daļa Menuets, kā arī Kira Maija Kirsanova (koncertmeistare E. Bērtiņa), izpildot orķestra grūtības skaņdarbiem M. Musorgskis –"Izstādes gleznas": 3.daļa "Tiljerī dārzs", Dž. Rosīni – Uvertīra operai "Zīda kāpnes" un solo repertuāra skaņdarbu – B. Krusela Divertismentu obojai un stīgu kvartetam Do mažorā op. 9.

Šosezon jau notikušas "Rīga Jūrmala" tiešsaistes meistarklases kopā ar Karaliskā "Concertgebouw" orķestra vadošajiem mūziķiem Omāru Tomasoni (trompete), Dominiku Seldis (kontrabass), Gregoru Horšu (čells) un Emīliju Beinoni (flauta), Bavārijas Radio Simfoniskā orķestra mūziķi Lionelu Kotē (čells), franču vijolnieku Reno Kapisonu un vācu baritonu Bendžaminu Aplu, kā arī meistarklases ar britu mecosoprānu Alisi Kūtu un izcilo tenoru Džozefu Kalleju.