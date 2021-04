Tiešsaistē notiks VII starptautiskais JVLMA Koka pūšaminstrumentu simpozijs

Jau septīto gadu pēc kārtas Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (JVLM) aicina uz tradicionālo starptautisko JVLMA Koka pūšaminstrumentu simpoziju, kas šogad norisināsies pavisam netradicionāli – no ierastās rudens sezonas notikums pārcēlies uz pavasari, savukārt līdz šim klātienē esošie atskaņotājmākslinieki ar dalībniekiem komunicēs ar tehnoloģiju starpniecību.

Šogad simpozija viesi ir pieci mūziķi, spoži interpreti un Eiropas vadošo orķestru dalībnieki, kā arī mācībspēki – flautiste Kristīna Fasbendere (Christina Fassbender, Berlīne), obojists Marks Šeiferdīks (Mark Schaeferdiek, Māstrihta), klarnetists Hermans Stefanšons (Hermann Stefánsson, Stokholma), fagotists Fredriks Ekdāls (Fredrik Ekdahl, Stokholma) un saksofonists Klauss Gezings (Klaus Gesing, Trieste). Uzaicinātie atskaņotājmākslinieki no 12. līdz 16. aprīlim platformā "Zoom" vadīs tiešsaistes meistarklases, individuālās nodarbības un seminārus. Reģistrācija piekļuves saites saņemšanai: www.jvlma.lv.

Berlīnes Mākslu universitātes flautas spēles profesore Kristīna Fasbendere ar studentiem strādās no 12. līdz 14. aprīlim no pulksten 15 līdz 20.20, bet 14. aprīlī no pulksten 11 līdz 13 būs iespēja noklausīties profesores semināru par elpas, skaņas veidošanas un kustības problēmjautājumiem.

Stokholmas Karaliskās Mūzikas koledžas klarnetes spēles profesors Hermans Stefanšons sniegs individuālās stundas no 12. līdz 14. aprīlim no pulksten 11 līdz 16 un 13. aprīlī no pulksten 12 līdz 13 vadīs lekciju par klarnetes tembra dažādību (colour), ambašūru un elpas variēšanu.

Stokholmas Karaliskās Mūzikas koledžas fagota spēles profesors Fredriks Ekdāls (attēlā) savas meistarklases studentiem un visiem interesentiem piedāvās 12. un 13. aprīlī no pulksten 11 līdz 16.20, savukārt 13. aprīlī plkst. 11.00 notiks viņa seminārs par elpas tehnikām, vibrāciju, artikulāciju un mēlīšu izgatavošanu.

Māstrihtas koservatorijas obojas profesora Marka Šeiferdīka meistarklasēs būs iespēja piedalīties 13., 14. un 16. aprīlī no pulksten 11 līdz 16.20. Kā interesants papildinājums obojista virtuālajai vizītei būs viņa organizētā diskusija ar studentiem 16. aprīlī no pulksten 14 līdz 14.40, kurā tiks apspriestas tēmas par obojas uzbūvi, apkopes un spēles problēmjautājumiem.

Ar jaunajiem džeza un klasiskajiem saksofonistiem simpozija ietvaros strādās Triestes konservatorijas saksofona spēles profesors Klauss Gezings. 14. aprīlī no pulksten 11 līdz 16.20 uz meistarklasēm aicināti džeza saksofonisti, bet 15. un 16. aprīlī no pulksten 11 līdz 16.20 klasiskā saksofona spēles studenti. Stāja, elpa, ambašūra, vingrinājumi virstoņu kontrolei un intonācijas studijas – šie jautājumi tiks apskatīti viņa piedāvātajā prezentācijā un jautājumu-atbilžu sesijā 15. aprīlī no pulksten 14 līdz 16.

Iepriekšējos gados katrs starptautiskais JVLMA Koka pūšaminstrumentu simpozijs pulcējis vidēji 60 aktīvos meistarklašu dalībniekus un interesentus no JVLMA, Latvijas mūzikas skolām un vidusskolām, un profesionālajiem kolektīviem. Kopš 2013. gada ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu vadīt meistarklases, individuālās nodarbības un lekcijas aicināti jau 25 pasaules līmeņa koka pūšaminstrumentālisti. Šajā sezonā simpozija viesu sarakstam pievienosies vēl pieci atskaņotājmākslinieki, notikuma dalībniekiem sniedzot vērtīgu iespēju – virtuāli sastapt un iepazīt potenciālos "Erasmus+" apmaiņas programmas profesorus, jo visi šī gada viesi pārstāv augstskolas, kurās gandrīz katru gadu mācās Mūzikas akadēmijas studenti.