Tiešsaistē varēs noskatīties Metropolitēna operas 'Otello' ar Aleksandru Antoņenko titullomā

Sestdien, 6. jūnijā, Ņujorkas Metropolitēna operas pandēmijas laika bezmaksas tiešsaistes izrāžu ciklā varēs noskatīties Džuzepes Verdi operas "Otello" iestudējumu ar Latvijas tenoru Aleksandru Antoņenko titullomā.

Tiešsaistē tiks rādīts iestudējuma ieraksts no 2015. gada. Dezdemonas lomā – bulgāru soprāns Sonja Jončeva, bet Jāgo dzied serbu baritons Željko Lučičs.

Otello ir Aleksandra Antoņenko spilgtākā loma, ar ko viņš starptautiski debitēja Zalcburgas festivālā 2008. gadā. Kopš tā laika viņš to dziedājis daudzos pasaulē slaveno opernamos, tai skaitā arī Ņujorkas Metropolitēna operā. Otello tiek uzskatīta par vienu no sarežģītākajām tenora lomām, bet Aleksandrs Antoņenko – par vienu no meistarīgākajiem šīs lomas interpretiem.

Izrādi iespējams noskatīties šeit!

Atgādinām, ka jau sākot no 16. marta Ņujorkas Metropolitēna opera savā mājaslapā piedāvā savu slavenāko izrāžu ierakstus, kas bijuši nofilmēti demonstrēšanai kinoteātros ciklā "Live in HD". Izrāžu ieraksti tiek publicēti katru vakaru pulksten 19.30 pēc vietējā laika. (pulksten 1.30 pēc Latvijas laika) un būs pieejami bez maksas 20 stundas pēc to publicēšanas.

Latvijas skatītājiem sestdienas, 6. jūnija vakarā, ir iespēja redzēt un dzirdēt Aleksandru Antoņeko arī LTV un Latvijas Radio ēterā, kur tiks pārraidīts Dzintaru koncertzāles sezonas atklāšanas koncerts.