Tiso muzejā Londonā atklāta jauna Deivida Bovija vaska figūra

Londonā, Tiso kundzes vaska figūru muzeja ekspozīciju 31. martā papildinājis jauns eksemplārs – rokmūzikas ikona Deivids Bovijs, kurš muzejā aplūkojams savā alter ego tēlā – kā Zigijs Stārdarsts.

Šī ir otrā Deivida Bovija vaska figūra, kas tapusi Tiso kundzes muzejā. Šoreiz vaska figūru meistari izvēlējušies veidot Zigija Stārdasta tēlu, kas bija mūziķa alter ego 70. gadu sākumā.

"Deivids Bovijs kā Zigijs Stārdasts stāv pāri laikam, mūzikas žanriem un paaudzēm," pauda Tiso kundzes vaska figūru muzeja pārstāvis Tims Voters. "Bijam pagodināti strādāt ar viņa mantojumu viņa 75. jubilejas gadā un arī spēlēt nelielu lomu viņa daiļrades nodošanā nākamajām paaudzēm."

Jaunā Deivida Bovija figūra būs atrodama Tiso kundzes muzeja Mūzikas festivāla zonā, kur apmeklētāji var aplūkot tādu mūziķu kā Eimija Veinhausa, Džimijs Hendrikss, Eds Šīrans un daudzu citu figūras.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Deivids Bovijs ir viens no ietekmīgākajiem 20. gadsimta rokmūziķiem, kurš ik pa pāris gadiem radīja jaunu, radikāli atšķirīgu skatuves tēlu, aizvien no jauna pārsteidzot auditoriju. Rokszvaigzne no Marsa - Zigijs Stārdasts - ir spilgtākais no šiem tēliem. Savukārt albums "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars" šogad svin 50 gadu kopš tā iznākšanas.

Atgādinām, ka Deivids Bovijs mūžībā devās 2016. gadā, būdams 69 gadus vecs.