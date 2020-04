'Together At Home' – vēsturiskā virtuālā koncerta spilgtāko mirkļu izlase

Aizvadītajā nedēļas nogalē notika grandiozais virtuālais koncerts "Together At Home", ko rīkoja Pasaules veselības organizācija un "Global Citizen". Pasākuma kuratore bija popzvaigzne Lady Gaga, kura astoņas stundas garajā tiešraidē bija pulcējusi vairāk nekā 100 dažādu paaudžu mūzikas zvaigznes – no Pola Makartnija līdz Billijai Eilišai, no Teilores Sviftas līdz Eltonam Džonam.

Vēsturiskā koncerta realizācijai bija apvienojušās trīs televīzijas - NBC, ABC and CBS, bet pasākuma vadītāji bija pasaulslaveni komiķi, kas pārstāv katru no šīm televīzijām – Džimijs Falons, Džimijs Kimmels un Stīvens Kolbērs. Savukārt īpašo viesu vidū bija gan Viktorija un Deivids Bekhemi, gan bijušās ASV pirmās lēdijas Mišela Obama un Lora Buša, gan citas slavenības.

Koncertu bija iespējams skatīties gan televīziju translācijās, gan arī sociālajos tīklos un "Youtube". "Global Citizen" oficiālajā "Youtube" kontā pilnā garuma tiešraide ir skatīta vairāk nekā 24 miljonus reižu.

Kā savā mājaslapā ziņo organizācija "Global Citizen", koncerta laikā saziedoti 127 miljoni ASV dolāru, kas tiks novirzīti medicīnas personālam un Covid-19 izpētei.

Uzstāšanās no guļamistabām un mājas studijām – bez grima, šova un krāšņiem tērpiem – šis laiks ir devis iespēju redzēt popzvaigznes tuvāk un cilvēcīgāk nekā iepriekš. Ņemot vērtā, ka koncerta tiešraide norisinājās naktī no sestdienas uz svētdienu, piedāvājam 11 spilgtu priekšnesumu izlasi, bet pilnā apjomā astoņas stundas ilgušo pasākumu iespējams noskatīties šeit.

Viena no viešņām, kura uzstājās koncertā "Together At Home", bija britu dziedātāja Elija Goldina. Viņa skatītājiem nodziedāja vairākas dziesmas, tai skaitā savu līdz šim lielāko hitu "Love Me Like You Do".

Sākotnējā koncerta programma bija paredzēta aptuveni divas stundas ilga, un tajā bija paredzēts piedalīties 19 mūziķiem un grupām. Tomēr lielās atsaucības dēļ koncerta programma tika paplašināta un kopumā ilga astoņas stundas. Kolēģiem pievienojās arī amerikāņu grupas "The Killers" dalībnieki ar dziesmu "Mr Brightside".



Koncerta tiešraides mērķis bija pateikties visiem medicīnas darbiniekiem, kuri strādā koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 apkarošanai, kā arī informēt un atgādināt par šobrīd būtisko ierobežojumu ievērošanu, kā arī aicināt ziedot slimības izpētei un ierobežošanai.

Viens no koncerta dalībniekiem bija arī Sietlas mūziķis Edijs Veders, kurš priekšnesumam bija izvelējies savas grupas "Pear Jam" dziesmu "River Cross", turklāt izpildīja to ērģeļu pavadījumā.



Kopīgajam vēstījumam no savām mājām pievienojās arī viens no 20. gadsimta ietekmīgākajiem mūziķiem – Pols Makartnijs, kurš pauda, ka ir pagodināts piedalīties pasākumā, kurā tiek godināti īsti varoņi – veselības aprūpes darbinieki visā pasaulē. Viņš uzsvēra, ka pandēmijas krīzē mums visiem ir jāturas kopā, bet valstu līderiem jāstiprina veselības aprūpes sistēma visā pasaulē. Viņš koncertam bija izvēlējies dziesmu "Lady Madonna" no "The Beatles" 1968. gada paštitulētā albumu, ko pazīst arī kā "Balto albumu".

Koncertā piedalījās arī pati programmas kuratore Lady Gaga. "Man ļoti rūp, kas notiek ar visiem medicīnas darbiekiem, kuri riskē ar savām dzīvībām mūsu dēļ. Es domāju par viņiem katru dienu un aizlūdzu par viņiem," sacīja dziedātāja. Viņa koncertam bija izvēlējusies džeza standartu "Smile".

Burtiski pēdējā brīdī savu dalību koncertā apstiprināja rokmūzikas veterāni no grupas "The Rolling Stones", turklāt pilnā sastāvā, katrs no savām mājām. Akustiskajam izpildījumam grupa bija izvēlējusies dziesmu "You Can't Always Get What You Want" no 1968. gada albuma "The Rolling Stones Rock And Roll Circus".

Stīvijs Vonders savu uzstāšanos un milzīgo auditoriju izmantoja, lai godinātu šā gada 30. martā mūžībā aizsaukto soulmūzikas leģendu Bilu Vitersu (1938–2020), izpildot viņa dziesmas "Lean on Me" kaverversiju. "Šādos grūtos laikos mums vienam uz otru jāpaļaujas un jāpalīdz. Manam draugam Bilam Vitersam bija perfekta dziesma par to – "Lean on Me". Un es vēlos, lai mēs viņu šovakar pieminam," uzsākot savu uzstāšanos, sacīja Vonders. Savukārt otra dziesma, ko dziedātājs bija izvēlējies savam priekšnesumam, bija "Love's In Need of Love Today" no sava 1976. gada albuma "Songs in the Key of Life".

Amerikāņu popmūzikas princese Teilore Svifta priekšnesumam bija izvēlējusies īpaši emocionālu skaņdarbu – "Soon You'll Get Better" no 2019. gada albuma "Lover". Līdz šim Svifta bija vairījusies šo dziesmu dziedāt dzīvajā, jo tā vēsta par viņas mātes cīņu ar vēzi. Tomēr "Together At Home" bija labs iemesls, lai saņemtos un dziesmu nodziedātu miljoniem klausītāju visā pasaulē, turklāt intīmā gaisotne no mājām, nevis uz prožektoru apspīdētas skatuves.

"Together At Home" koncerta programmā bija iekļauta arī Sera Eltona Džona uzstāšanās. Savukārt leģendārās popmūzikas personības uzstāšanos pieteica tiešraides īpašie viesi – Deivids un Viktorija Bekhemi.

Zvaigžņu plejādei koncertā no savām mājām pievienojās arī jaunā popmūzikas sensācija, šā gada četru galveno "Grammy" balvu ieguvēja Billija Eiliša. Viņa muzicēja kopā ar savu radošo domubiedru – brāli Fineasu O'Konelu, izvēloties izpildīt amerikāņu r&b/soul dziedātāja Bobija Hebba 1966. gada dziesmu "Sunny", ko visā pasaulē pazīst grupas "Boney M" disko versijā.

Pārraides noslēgumā skatītājiem visā pasaulē iespaidīgu, iepriekš neizziņotu starpkontinentālu sadziedāšanos piedāvāja kanādiešu dziedātāja Selīna Diona, amerikāņu popzvaigznes Lady Gaga un Džons Ledžens, ķīniešu pianists Lang Lang un itāļu tenors Andrea Bočelli, kurš Lieldienās saviļņoja visu pasauli ar koncertu tukšā Milānas katedrālē. Kopīgi ar mūsdienu tehnoloģiju palīdzību klausītājiem tika nodziedāta dziesma "The Prayer", kas visā pasaulē klausītājiem pazīstama tieši Selīnas Dionas un Andrea Bočelli izpildījumā.