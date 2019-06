Toms Jorks ar noslēpumainām reklāmām izziņo jaunu albumu

Britu rokgrupas "Radiohead" līderis Toms Jorks ar savdabīgām reklāmām medijos un sabiedriskās vietās vairākās pasaules pilsētās ziņo par savu nākamo solo albumu un iepazīstina ar pirmo singlu.

Uzņēmuma "Anima Technologies" sludinājumi pamanīti Londonas metro, Milānas momentfoto kabīnēs un laikrakstā "The Dallas Observer". Tie reklamē "sapņu kameru", ar kuru var iemūžināt zemapziņas domas.

Lai par "sapņu kameru" uzzinātu ko vairāk, jāpiezvana uz sludinājumā norādīto telefona numuru (916-619-6192 ASV vai 07588733111 Apvienotajā Karalistē). Kad tas tiek izdarīts, klausulē atskan ierakstīts paziņojums, ka varasietādes uzņēmumam "Anima Technologies" likušas pārtraukt darbību, savukārt pēc šī paziņojuma sāk skanēt iepriekš nedzirdēta Toma Jorka kompozīcija "Not the News".

