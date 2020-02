Top jauna koncertprogramma 'Elegance un šarms skaistākajos mūziklos'

VEF Kultūras pilī 10. aprīlī pulksten 19.00 pirmo reizi izskanēs diriģenta Guntara Bernāta veidotā krāšņā koncertprogramma "Elegance un šarms skaistākajos mūziklos", portālu "Delfi" informē programmas veidotāji.

Koncertā piedalīsies Latvijas Nacionālās operas solisti Inga Šļubovska-Kancēviča, Jānis Apeinis, džeza dziedātāja un grupas "Pieneņu vīns" soliste Evilena Protektore, kā arī dziedātājs Andris Ērglis. Savukārt par muzikālo pavadījumu gādās Guntara Bernāta vadītais kamerorķestris "Sinfonietta Academica", kurš jau veiksmīgi piedalījies vairākos koncertos.

"Programmā skanēs fragmenti no Leonarda Bernstaina "Vestsaidas stāsta", Frederika Lou mūzikla "Mana skaistā lēdija", Johana Štrausa populārākās operetes "Sikspārnis", arī Ričarda Rodžersa un Oskara Hammeršteina mūzikliem "Oklahoma" un "Mūzikas skaņas", Ričarda Kociantes (Richard Cocciante) mūzikla "Parīzes Dievmātes katedrāle". Protams, neiztiksim bez fragmentiem no Kola Portera mūzikla "Skūpsti mani, Ket" ("Kiss me, Kate"), kas varbūt Latvijā ir mazāk zināms. Un ceru, ka izdosies iestudēt arī kādu skaņdarbu no Benija Andersona un Bjorna Ulveusa rokoperas "Šahs"," gaidāmo koncertu ieskicē koncerta mākslinieciskais vadītājs Guntars Bernāts.

Paredzēts, ka jaunā koncertprogramma šoruden izskanēs arī citur Latvijā.

Biļetes uz koncertu var iegādāties "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.