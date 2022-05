Trešais Osokina Brīvības festivāls būs veltīts Ukrainai

No 25. maija līdz 8. jūnijam Rīgā norisināsies jau trešais pianista Andreja Osokina Brīvības festivāls, kas šogad, reaģējot uz Krievijas militāro agresiju, veltīts Ukrainai. Šobrīd izsludināti seši festivāla koncerti, kas norisināsies Melngalvju namā, "Hanzas peronā", "Klavieru salonā @152" un Anglikāņu baznīcā. Festivāls pulcēs dažādus Latvijā un pasaulē atzītus mūziķus un aktierus, kuru vidū ir Dita Lūriņa, Čulpana Hamatova, Ģirts Krūmiņš, Georgijs Osokins, Ralfs Eilands, Raimonds Tiguls, Žoržs Siksna, Katrīna Dimanta, Roberto Meloni, Katrīna Gupalo, pats Andrejs Osokins, kā arī mūziķi un aktieri no Ukrainas, kuri Latvijā raduši patvērumu no kara šausmām. Visi festivāla laikā gūtie ieņēmumi no biļešu tirdzniecības sadarbībā ar "Biļešu paradīze" un fondu "Ziedot.lv" tiks ziedoti Ukrainas cilvēku atbalstam.

"Ir vairāk kā skaidrs, ka Krievijas militārais iebrukums un karadarbība Ukrainā mainīs pasauli – bet kā, tas ir atkarīgs no katra no mums. Šobrīd spēks ir ne tikai ieročiem, ne tikai valstu līderiem, bet arī jebkuram cilvēkam, kurš ar savu balsi – dzīvu vai virtuālu, ar savām darbībām, palīdzību, atbalstu un lēmumiem var ietekmēt notiekošo. Jau trešo mēnesi Ukraina un tās drosmīgie cilvēki nepadodas un cīnās par savas valsts un tautas eksistenci, visas Eiropas nākotni, ideāliem un brīvību, tāpēc arī mēs nedrīkstam zaudēt enerģiju savā palīdzībā un atbalstā Ukrainai," stāsta festivāla idejas autors Andrejs Osokins.

Pirmie divi koncerti notiks "Klavieru salonā @152", kuru klausītāji iepazina iepriekšējos Osokina festivālos. Ļoti personiskā gaisotnē 25. maija vakarā izskanēs Andreja Osokina, Katrīnas Gupalo, Žorža Siksnas, Ģirta Krūmiņa un Roksanas Tarvides un Kaspara Bumbiša klavierdueta uzstāšanās, kas krāšņi un virtuozi atklās programmu. Savukārt 27. maijā pianists Georgijs Osokins pirmo reizi viesosies sava brāļa festivālā ar solokoncertu, kurā būs dzirdama Volfganga Amadeja Mocarta, Friderika Šopēna, Toru Takemicu, Stīvena Hafa un Aleksandra Skrjabina mūzika.

28. maijā Melngalvju namā izskanēs Jaunā Rīgas teātra aktrises Čulpanas Hamatovas un Andreja Osokina īpaši šim festivālam radītā poētiskā izrāde, kurā ukraiņu komponista Valentīna Silvestrova, Friderika Šopēna un Volfganga Dārziņa mūzika savīsies ar Bulata Okudžavas, Aleksandra Galiča un Osipa Mandelštama dzeju. Izrādes laikā pirmatskaņojumu piedzīvos komponista Aivara Kalēja Ukrainai veltītais jaundarbs klavierēm "Vairs nekad!"

Festivāla turpinājumā, 3. jūnijā, Katrīna Gupalo, Andrejs Osokins un Roberto Meloni klausītājiem piedāvās temperamenta un siltuma caurstrāvotu koncertprogrammu ar neapolitāniešu, franču, spāņu un ukraiņu dziesmām, mūziku no kinofilmām, kā arī komponistu Džordža Geršvina un Kloda Debisī klaviermūziku.

4. jūnijā "Dvēseles koncertā" pirmo reizi pēc Anglikāņu baznīcas atjaunošanas to pieskandinās mecosoprāns Ieva Parša, pianiste Iveta Cālīte un ukraiņu bajāniste Irina Serotjuk, Katrīna Gupalo ar stīgu kvartetu un kori, kā arī festivāla idejas autors Andrejs Osokins. Programmā latviešu tautas mūzika, Katrīnas Gupalo oriģinālkompozīcijas, Kristapa Pētersona un Emiļa Melngaiļa solodziesmas, kā arī ukraiņu komponistu Volodimira Zubitska un Miroslava Skorika skaņdarbi.

Festivāla kulminācija gaidāma tā noslēgumā, 8. jūnijā, kad uz vienas skatuves kopīgās performancēs satiksies latviešu un ukraiņu mūziķi un aktieri. Koncerta pirmajā daļā dzirdēsim Ditu Lūriņu, Raimondu Tigulu, Katrīnu Gupalo, ukraiņu klarnetistu Nazaru Hižiju un Andreju Osokinu. Koncerta otrajā daļā uzstāsies īpaši šim festivālam radīti latviešu un ukraiņu mūziķu dueti, trio un grupas, sniedzot iespēju jaunām un mākslinieciski aizraujošām sadarbībām, kas iespējams citos apstākļos nebūtu radušās. Ukraiņu mūziķu vidū būs dziedātājas Larisa Šelest, Anastasija Vasiļenko, Jevgeņija Nasonova un Anastasija Jacenko, vijolniece Valērija Mustafina, pianists Arturs Ņikuļins, džeza pianists Edgars Vilcāns un citi, kuriem pievienosies Katrīna Dimanta, Ralfs Eilands, Rihards Plešanovs, Gints Smukais, Rihards Lībietis un citi latviešu mākslinieki. Noslēgumā uzstāsies apvienība "Latvia for Ukraine" ar dziesmu "Resistance".

Festivāla dalībniece ukraiņu dziedātāja Larisa Šelest stāsta: "Manu dzimto pilsētu Berdjansku februāra beigās pilnībā okupēja Krievijas armija. Jau gandrīz divus mēnešus tur nav gāzes un apkures, trūkst medikamentu, pārtikas preces ir neaptverami dārgas un ir ārkārtīgi grūti dabūt degvielu. No turienes ir gandrīz neiespējami izkļūt aktīvās karadarbības dēļ, kas notiek pie pilsētas robežām, daudzi ceļi ir mīnēti vai izpostīti. Jaundzimušajiem ar varu tiek izsniegta Krievijas pilsonība. Nesen Berdjanskā atslēdza visus mobilos sakarus un internetu, un man vairs nav iespējas sazināties ar maniem vecākiem tur. Es nezinu, kad un vai vispār kādreiz atkal ieraudzīšu savus tuviniekus. Ikviena cilvēka atbalsts Latvijā un citviet pasaulē palīdz mums ātrāk izcīnīt brīvību, atgriezties mājās un atjaunot savu valsti!"

Festivāla koncertus bez maksas būs iespēja apmeklēt arī šobrīd Latvijā dzīvojošajiem Ukrainas kara bēgļiem. Ar festivāla programmu var iepazīties un biļetes uz visiem koncertiem var iegādāties visās "Biļešu paradīze" kasēs un internetā. Biļešu iegādei uz festivāla koncertiem netiek piemērota interneta sistēmas lietošanas maksa.