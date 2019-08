'Tribes of the City' atgriežas ar jaunu albumu un aicina uz koncertu

Latvijas šūgeiza-drīmpopa apvienība "Tribes of the City" pēc ilgāka pārtraukuma atgriežas ar jaunu albumu "Rust and Gold", kas tiks izdots vinila plates formātā, kā arī digitāli. Albuma prezentācijas koncerts notiks 28. augustā, K. K. fon Stricka villā, portālu "Delfi" informē mākslinieku pārstāvji.

"Rust and gold" ir grupas ceturtais studijas albums, un tas iznāks teju pēc 10 gadu pārtraukuma. Arī prezentācijas pasākums solas būt īpašs. Šovasar pirmo reizi pēc ilgākas pauzes "Tribes of the City" kāpa uz skatuves mūzikas un mākslas festivālā "Laba daba"'. Pēc koncerta grupa nāca klajā ar paziņojumu, ka grupas soliste Ksenija Sundejeva veselības problēmu dēļ pašlaik uzstāties nevar.

"Mēs jau vairāk nekā divus gadus esam bijuši jaunā albuma ierakstīšanas un mēģinājumu procesā. Kad kļuva skaidrs, ka Ksenija nevarēs piedalīties koncertos klātienē, mums bija jāpieņem lēmums - atlikt tos, kā arī albuma izdošanu, uz nenoteiktu laiku, vai ļaut mūsu kopīgi radītajam jaunajam materiālam izskanēt. Mēs izvēlējāmies otro variantu, īpaši tādēļ, ka to vēlējās Ksenija," teikts grupas oficiālajā paziņojumā. Taču, neskatoties uz to, ka uz skatuves viņa šobrīd nevar atrasties fiziski, pateicoties mūsdienu tehnoloģijām Ksenija joprojām ir un paliek "Tribes of the City" balss arī koncertos.

28. augusta prezentācijas koncertā grupa izpildīs dziesmas no jaunā albuma "Rust and Gold". Koncertu pavadīs Ksenijas īpaši katrai dziesmai radītās video projekcijas.

Grupas ģitārists un mūzikas autors Sergejs, stāstot par jauno ierakstu, atklāj, ka pie tā strādājot, viņa mērķis bija sasniegt tādu ģitāru skanējuma plašumu, lai tas iedarbotos hipnotizējoši un radītu vēlmi klausīties neatraujoties: "Lai tas skanētu kā 80.–90. gadu grupu ieraksti, kad albumus vēl klausījās visā pilnībā." Pēc solistes Ksenijas vārdiem, šis albums viņai ir ļoti personisks un tas atspoguļojas arī dziesmu tekstos. Dziesmu vārdi ir iestrādāti arī gaidāmā koncerta video projekcijās.

Pasākuma laikā būs iespējams iegādāties jauno albumu vinila formātā. Ieeja koncertā ir bez maksas, pasākumu ievadīs īpašā viešņa – mūziķe MNTHA.

Grupa "Tribes of the City" izveidota 2003. gadā un ir līdz šim izdevusi trīs studijas albumus: "Running to the Sun" (2004), "For the Sleepy People" (2006) un "Recipe of the Golden Dream" (2009). Tā ieguvusi vairākas Latvijas Mūzikas Gada Balvas, kā arī tikusi nominēta MTV "European Music Awards" kā "labākā Baltijas grupa".