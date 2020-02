'Tribes of the City' jaunākais ieraksts iekļuvis Eiropas labāko albumu sarakstā

Neatkarīgās mūzikas kompāniju asociācija IMPALA (Independent Music Companies Association) ir izziņojusi divdesmit divu 2019. gada Eiropas labāko albumu īso sarakstu, nominācijā iekļaujot arī Latvijas "shoegaze / dreampop" apvienības "Tribes of the City" albumu "Rust and Gold", portālu "Delfi" informē grupas pārstāvji.

"Tribes of the City", kas pēc ilgāka pārtraukuma pagājušogad izdeva albumu "Rust and Gold", jau iepriekš guvusi vērā ņemamus panākumus. Iekļūšana IMPALA nominācijā ir vērtējama, kā īpaši nozīmīgs solis grupas darbībā. Pērn grupas jaunākais albums tika atzīts par gada labāko ierakstu Latvijā, saņemot pašmāju "Austras balvu". Februārī Latvijas ierakstu gada balvas "Zelta mikrofons" nomināciju paziņošanas pasākumā albums saņems balvu par labāko dizainu, ko ir veidojusi grupas soliste Ksenija Sundejeva. Tāpat "Rust and Gold" ir izvirzīts kategorijā "Labākais alternatīvās vai indie mūzikas albums". Albumu "Rust and Gold" grupa ir izdevusi 2019. gada vasaras beigās un tas ir pieejams vinila plates formātā, kā arī straumēšanas platformās.

Neatkarīgās mūzikas kompāniju asociācija IMPALA ar šo balvu atzīmē muzikālo talantu daudzveidību un bagātību, ko demonstrē neatkarīgie Eiropas izdevēji, un uzvarētājs tiek izvēlēts, ņemot vērā tā izcilo kvalitāti. Īsais saraksts tiek sastādīts, pamatojoties uz nacionālām atlasēm un datiem no citu Eiropas dalībvalstu albumu reitingiem, no kuriem IMPALA valdes locekļu žūrija izvēlas uzvarētāju.

IMPALA balvas pasniegšana notiek jau desmito gadu, un līdz šim balvas tajā ir saņēmuši tādi albumi, kā Hosē Gonzalesa "Vestiges & Claws", grupas "Caribou" albums "Our Love", "The xx" albums "Coexist", dziedātājas Adeles albums "21" un daudzi citi. Tāpat nominācija paredz, ka gada neatkarīgās mūzikas albuma kandidātiem būs iespēja prezentēt sevi tādos festivālos, kā "Elbjazz" Vācijā, "Lollapalooza" Francijā un "W-Fest" Beļģijā.

IMPALA misija ir atbalstīt neatkarīgās mūzikas nozari, piešķirot arvien lielāku vērtību māksliniekiem, veicināt kultūras daudzveidību un uzņēmējdarbību, rosinot tam labvēlīgus politiskās plānošanas mehānismus, veidojot atbilstošu vidi un modernizējot mūzikas nozares uztveršanas rādītājus.

Ir plānots, ka grupas nākamais koncerts notiks 25. martā Kaņepes kultūras centrā. "Tribes of the City" dalībnieki ir apzināti izvēlējušies veidot koncertu maksimāli intīmā atmosfērā, un šoreiz grupa kāps uz skatuves pilnā sastāvā. Tiek plānots, ka grupa uzstāsies arī Tallinas mūzikas nedēļā.

"Rust and gold" ir grupas "Tribes of the City" ceturtais studijas albums, un tas iznāca teju pēc 10 gadu pārtraukuma. Grupas ģitārists un mūzikas autors Sergejs Jaramišjans, stāstot par jauno ierakstu, atklāj, ka pie tā strādājot, viņa mērķis bija sasniegt tādu ģitāru skanējuma plašumu, lai tas iedarbotos hipnotizējoši un radītu vēlmi klausīties neatraujoties: "Lai tas skanētu kā 80.-90. gadu grupu ieraksti, kad albumus vēl klausījās visā pilnībā." Pēc solistes Ksenijas vārdiem, šis albums viņai ir ļoti personisks un tas atspoguļojas arī dziesmu tekstos.

Grupa Tribes of the City izveidota 2003. gadā un ir līdz šim izdevusi trīs studijas albumus: "Running to the Sun" (2004), "For the Sleepy People" (2006) un "Recipe of the Golden Dream" (2009). Tā ieguvusi vairākas Latvijas Mūzikas Gada Balvas, kā arī tikusi nominēta MTV European Music Awards kā "Labākā Baltijas grupa".