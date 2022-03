Tuvojas astotais JVLMA Mūsdienu mūzikas festivāls 'deciBels'

No 21. līdz 26. martam Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā (JVLMA) un Rīgas mākslas telpā astoto reizi norisināsies JVLMA Mūsdienu mūzikas festivāls "deciBels".

Kā "Delfi" informē JVLMA pārstāvis Kaspars Antess, šī gada festivāla uzmanības centrā būs Latvijas Radio kora uzstāšanās, britu pianista Džonatana Pauela maratonkoncerts, telpiskās skaņas koncerts, kā arī JVLMA un Rīgas Doma kora skolas (RDKS) bigbenda uzstāšanās zviedru komponista un diriģenta Matsa Holmkvista vadībā.

Festivāla viesi būs arī komponisti Juste Janulīte, Mantauts Krukausks, improvizācijas mūziķis Teodors Pārkers, džeza trompetists Sebastiāns Soldržinskis. Festivāla programmā paredzēta plaša lekciju un meistarklašu programma ar īpašu akcentu uz telpiskās skaņas iespēju apzināšanu.

Festivālu 21. martā pulksten 18 JVLMA LMT kamerzālē atklās Mūzikas vidusskolu Trešā laikmetīgās kamermūzikas interpretu konkursa "Skat(!)Logs" laureātu koncerts. Līdzīgi "deciBelam", kura viens no mērķiem ir aktivizēt JVLMA studentus laikmetīgās mūzikas interpretācijai, "Skat(!)Logs" mudina šim mērķim pievērsties mūzikas vidusskolu audzēkņus.

22. martā pulksten 19 JVLMA Lielajā zālē koncertprogrammā "Aquarelle" uzstāsies Latvijas Radio koris. Piecu jauno diriģentu, JVLMA studentu un maģistrantu, Anastasijas Kildišas, Patrika Kārļa Stepes, Šino Jamasaki (Shino Yamasaki), Matīsa Pētera Circeņa un Oskara Jeskes vadībā varēs dzirdēt piecus Latvijas un Pasaules pirmatskaņojumus.

Festivāla viešņa Juste Janulīte (Justė Janulytė, Lietuva/Itālija) sava skaņdarba "Aquarelle" skanējumu veidojusi velkot paralēles starp maskētām muzikālās struktūras kontūrām un nemanāmām ūdenskrāsu toņu pārejām glezniecībā. Savukārt cits festivāla viesis, Mantauts Krukausks (Mantautas Krukauskas, Lietuva), skaņdarbā "The Prayer" korim un imersīvajai dzīvā laika elektronikai iedvesmu smēlies tradicionālajos lietuviešu baznīcas dziedājumos. Krukauska darbā balsu skanējumi tiks apstrādāti un atskaņoti telpiskās skaņas sistēmā.

Koncertā varēs dzirdēt arī jauno komponistu, kompozīcijas katedras studentu Annijas Zariņas, Henrija Poikāna un Ernesta Valta Circeņa skaņdarbu pirmatskaņojumus. Ieeja – ar bezmaksas ielūgumiem.

23. martā pulksten 10 – 21 JVLMA Lielajā zālē britu pianista Džonatana Pauela (Jonathan Powell) sniegumā izskanēs ievērojamā, bet Latvijā mazpazīstamā angļu-indiešu komponista Kaikosru Sorabdži (Kaikhosru Shapurji Sorabji, 1892-1988) "Sequentia Cyclica" – variācijas par Dies Iræ tēmu (pilnais darba nosaukums ir "Sequentia Cyclica super Dies Iræ ex Missa pro Defunctis ad Clavicembaliusum").

Kā norāda Antess, tas ir ļoti apjomīgs darbs, kura atskaņojumam ir nepieciešamas astoņarpus stundas. Tādēļ koncerts ar nelieliem pārtraukumiem tiks izvērsts visas dienas garumā: no pulksten 10 līdz 11.30 izskanēs Tēma un variācijas nr. 1 ˗ nr. 4; no pulksten 11.50 līdz 13.40 – variācijas nr. 5 - nr. 13; no pulksten 15.30-16.50 – variācijas nr. 14 - nr. 21; no pulksten 17.10 līdz 18.40 – variācija nr. 22; no pulksten 19 līdz 20.50 variācijas nr. 23 – nr. 27. Biļetes cena – 7 eiro, un ar to klausītājs var pievienoties koncertam jebkurā norises laikā.

Pianists Džonatans Pauels ir kaislīgs 19. un 20. gadsimta mijas, īpaši krievu un Austrumeiropas komponistu autoru mūzikas atskaņotājs, vienlaikus ļoti daudz uzmanības pievēršot arī laikmetīgajai mūzika, pirmatskaņojis darbus vairākiem ievērojamiem mūsdienu komponistiem. Sorabdži mūzika ir īpaša pianista kaislība, viņš to ir iekļāvis jau vairāk nekā astoņdesmit solo koncertu programmās. Monumentālais "Sequentia Cyclica" ir izdots septiņu CD komplektā un ieguvis "Deutsche Schallplattenkritik" balvu 2021. gadā.

24. martā pulksten 20 Rīgas mākslas telpā programmā "Big Band Minimalism" varēs dzirdēt JVLMA un RDKS bigbenda un solistu Sebastiāna Soldržinska (Sebastian Sołdrzyński, Polija) un Dāvja Jurkas uzstāšanos zviedru komponista, diriģenta Matsa Holmkvista vadībā. "Big Band Minimalism" ir Matsa Holmkvista albuma nosaukums, kurš 2017. gadā izdots sadarbībā ar Latvijas Radio Bigbendu un viesiem Rendiju Brekeru (Randy Brecker) un Diku Outsu (Dick Oatts). Šī albuma mūzikā, kuru varēs klausīties 24. marta vakarā JVLMA un RDKS bigbenda interpretācijā, Holmkvists ir radījis savu minimālisma iedvesmotu stilu, smeļoties iedvesmu no tādiem komponistiem kā Stīvs Reihs un Džons Adamss (kuri nekad nav komponējuši bigbendam). Šajos skaņdarbos Holmkvists lieto klasiskās repetitīvās tehnikas, tādas kā kanonus un cilpas, darbi ir piesātināti ar daudzveidīgām transformācijām un bieži rada negaidītus un pārsteidzošus skanējumus. Biļetes cena – 7 eiro.

26. martā pulksten 19 JVLMA Lielajā zālē festivāla noslēgumā notiks Elektroakustiskās mūzikas koncertā "Ambisonics", kurā izskanēs skaņdarbi, kuri radīti vai pielāgoti 17 skaļruņu telpiskās skaņas sistēmai.

Telpiskās skaņas koncertsistēmā, pateicoties daudzo skaņas avotu izvietojumam telpā, skaņa tiek dinamiski virzīta trijās dimensijās, tiek aptverts ne tikai ierastais skanējums no priekšas, bet skaņa pārvietojas arī aiz, virs un zem klausītāja.

Koncerta centrā divu festivāla viesu Mantauta Krukauska un Teodora Pārkera (Theodore Parker, Igaunija) mūzika, kurus varēs dzirdēt ne tikai nofiksētos darbos, bet arī improvizācijas sesijā. Blakus šiem māksliniekiem skanēs arī Voldemāra Johansona darbs "Hyperboreal", kā arī JVLMA kompozīcijas studentes Daces Mangulsones skaņdarbs trombonam un elektronikai "Exiguum", kurā solo partiju spēlēs Ance Vanaga. Tāpat programmā divu norvēģu komponistu – Tīnes Surelas Langes (Tine Surel Lange) un Anderša Tveita (Anders Tveit) darbi. Biļetes cena – 7 eiro

Bezmaksas ielūgumi saņemami un biļetes nopērkamas tikai iepriekšpārdošanā "Biļešu paradīzes" kasēs.