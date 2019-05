'Underworld' izziņo jaunu albumu un publicē divas jaunas dziesmas

Šā gada "Positivus" festivāla galvenie mākslinieki – elektroniskās mūzikas duets "Underworld" – izziņo jaunu albumu, kas iznāks šā gada rudenī, kā arī publicē divas jaunas dziesmas.

Jaunajam albuma būs dots nosaukums "Drift Songs" un tas ir daļa no jauna projekta "Drift", kas sastāvēs ne tikai no "Underworld" mūzikas, bet arī videomākslas un teksta fragmentiem, kas tiks publicēti ik nedēļu šī gada laikā.

Ambiciozā multimediju projekta "Drift" kulminācija būs jaunā albuma izdošana, kas ieplānota šā gada 25. oktobrī.

Elektroniskās mūzikas veterāni Karls Haids (Karl Hyde) un Riks Smits (Rick Smith) komentē, ka "Drift" projekta ietvaros tiks publicēts vairāk "Underworld" mūzikas nekā iepriekšējo 15 gadu laikā.

Līdz ar albuma un projekta izziņošanu grupa publicējusi uzreiz divus radiosinglus – "Listen To Their No" un "Soniamode (Aditya Game Version)"





1980. gadā Kārdifā dibinātais duets savu jaunāko albumu "Barbara Barbara, We Face A Shining Future" laida klajā 2016. gadā, bet 2017. gadā iznāca jauna versija par grupas 1996. gada hitu "Born Slippy Nuxx" – " Long Slow Slippy" kulta filmas "Trainspotting" otrajai daļai "T2 Trainspotting", kas Denija Boila režijā pie skatītājiem nonāca 2017. gadā.



Jau ziņots, ka "Underworld" būs sestdienas, 27. jūlija, galvenie mākslinieki uz "Positivus" lielās skatuves, piedāvājot, gan iespaidīgu priekšnesumu, gan līdz šim vērienīgās progressive house un techno dejas festivāla vēsturē.