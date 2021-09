Uz skatuves atgriežas muzikālais uzvedums 'Nora un Viktors'

Pēc gada pārtraukuma pie skatītājiem atgriežas muzikālā vīzija "Nora un Viktors. Zelta duetam 50" par leģendāro latviešu estrādes mūzikas pāri Noru Bumbieri un Viktoru Lapčenoku. Izrādes varēs noskatīties 5. septembrī VEF Kultūras pilī un 26. septembrī Jelgavas Kultūras namā.

Kā "Delfi" informē izrādes veidotāji, koncertuzvedumā, kas tapis ar paša Raimonda Paula labvēlību, skatītāji varēs kavēties atmiņās, baudot emocionālu stāstu par Noras Bumbieres pirmajiem soļiem uz skatuves, dueta tapšanu, sadarbību ar Maestro un abu dziedātāju dzīves periodu, atrodoties slavas zenītā.

Uzvedumā skanēs Raimonda Paula radītās dziesmas ar Jāņa Petera, īpaši šim duetam, rakstītiem tekstiem, kā arī atsevišķas citu komponistu dziesmas.

Dziedātāju tēlos uz skatuves iejutīsies - Marija Bērziņa un Andris Ērglis. Citās lomām – Gundars Silakaktiņš, Laima Miltiņa, Elīna Čampere. Muzikālo pavadījumus spēlēs – Anatolijs Livča, Indriķis Veitners, Artūrs Kutepovs, Norberts Skraucis, Miķelis Vīte vai Mareks Logins.

Radošajā komandā darbojās: režisors – Gundars Silakaktiņš, horeogrāfe – Inga Krasovska, tērpu māksliniece – Jurate Silakaktiņa, gaismu mākslinieks – Egīls Kupčs.

Pats Viktors Lapčenoks pēc iestudējuma noskatīšanās teicis: "Māksliniekiem ir jābūt degošiem uz skatuves. Mēs tādi bijām un to es gaidu no visiem citiem. Izrāde ir izdevusies – viss notiek ļoti raiti, mīļi un sirsnīgi.. Man patīk. Es novērtēju, ka Andris Ērglis daudz mācījies no mana dziedāšanas stila, Dažas vietas viņš izpilda tieši tāpat kā es. Tas man ļoti patīk. "

"Man ir prieks un gods iejusties Viktora tēlā uz skatuves un pārbaudīt, vai es to varu izdarīt, ko izdara Viktors Lapčenoks vokālā jomā," saka dziedātājs Andris Ērglis. "Uzskatu, ka dziesmas, ko šajā laikā sacerēja Maestro Raimonds Pauls ir milzīga muzikāla virsotne un tās ar laiku kļūs tikai vērtīgākas."

Marija Bērziņa, kura atveido Noru Bumbieri, saka: "Zvaigznes tā sastājas reti, kad ir tāda iespēja dziedāt Noras dziesmas. Bet mūsu tembri ir ļoti līdzīgi, savādāk jau tas nebūtu iespējams."

