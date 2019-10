Īru grupas "The Cranberies" sociālo tīklu kontos uzsākta kampaņa #ZombieToABillion, kas mudina fanus "Youtube" noskatīties šīs dziesmas videoklipu, lai tās skatījumu skaits pārsniegtu vienu miljardu.

Kā teikts uzsaukumā faniem, sasniedzot vienu miljardu skatījumu, "Zombie" kļūs par pirmo jebkādas īru grupas mūzikas video, kas sasniedzis šādu skaitli, turklāt tas būs tikai trešais mūzikas video ar tik ievērojamu "Youtube" skatījumu skaitu, kas tapis pirms 2003. gada.

Līdz šim divi vienīgie pirms 2003. gada tapušie mūzikas videoklipi, kas pārsnieguši miljardu skatījumu, ir grupas "Queen" "Bohemian Rhapsody" un "Guns N' Roses" – "November Rain". 2019. gada 31. oktobrī "Zombie" vietnē "Youtube" oficiālajā "The Cranberies" kontā ir skatīts vairāk nekā 968,330,200 reižu.

"The Cranberies" ar nelielu pārtraukumu pagājušās desmitgades vidū pastāvēja no 1989. līdz 2019. gadam. Īpašu lielu popularitāti grupa piedzīvoja 90. gadu pirmajā pusē, bet otrā albuma " "No Need to Argue" (1994) vadošais singls "Zombie" padarīja grupu slavenu visā pasaulē. Agresīvais skaņdarbs bija grupas kliedziens pēc cilvēcības pēc Īru Republikāņu armijas sarīkota terorakta Lielbritānijas pilsētā Voringtonā, kā rezultātā gāja bojā divi bērni.

2018. gada sākumā mūžībā devās grupas vokāliste Doloresa O'Riordana, un, izdodot pēdējo albumu "In the End" šogad, "The Cranberries" aktīvo darbību pārtrauca.