Vai jābaidās no Šostakoviča. Stāsts par komponistu ar 'hamletisko attieksmi pret varu'

25. janvārī Lielajā ģildē LNSO un Andra Pogas lasījumā skanēs Dmitrija Šostakoviča (1906–1975) mūzika, kas tapusi 20. gadsimta 30. gados, – Koncerts klavierēm, trompetei, stīginstrumentiem un Ceturtā simfonija. Šim ievērojamam simfoniķim ir plašs apbrīnotāju pulks, analītiski vērotāji, skeptiķi, bet visvairāk ir to, kas dzirdējuši vai nu tikai mazu, mazu kaut ko, vai vispār neko.

Dmitriju Šostakoviču sauc par 20. gadsimta muzikālo barometru. Zināms pamats šādam salīdzinājumam ir, protams, ne jau globāli, un tomēr – notikumi Padomju Savienībā bija saistīti ar notikumiem visā pasaulē. Saskaņā ar ģimenes tradīciju, Šostakoviči bija samērā labvēlīgi noskaņoti pret 1917. gada revolūcijas pirmo posmu, taču īsti nespēja būt mierā ar oktobra notikumiem. Pēc revolūcijas ir jaunas valsts celsme, krievu avangarda un futūrisma vilnis, Staļina represiju laiks, Otrais pasaules karš, antiformālisma kampaņa, Hruščova atkusnis, atkušņa sasaldēšana un Brežņeva laika stagnācija. Šostakovičs ir visu šo procesu liecinieks, un kā daždien pārjūtīgs cilvēks viņš kaut kādā mērā ievij laikmeta ritējumu savā mūzikā.

Lielās Bailes

Šostakoviča daiļrades mantojumam zināmu kaitējumu, manuprāt, nodarījuši daudzo aprakstnieku sekmīgie centieni padarīt viņu par Staļina un komunistiskā režīma absolūto upuri. Te varam ieklausīties krievu komponista un mūzikas pētnieka Antona Safronova (1972) teiktajā: "Manā ieskatā tādi apzīmējumi kā "upuris" vai "padomju sistēmas moceklis" ir stipri pārspīlēti. Tam pamatā ir varas uzbrukumi, ko komponists izjuta 1936. un 1948. gadā. Taču nevajadzētu aizmirst, ka Staļina diktatūras laikā praktiski nebija "nepērtu" inteliģences pārstāvju. Pret kultūras meistariem staļiniskās iestādes vērsās ar iecienīto pātagas un cepuma metodi. Triecienus, ko nācās izbaudīt Šostakovičam, pareizāk būtu saukt par īslaicīgu nežēlastību, ne represijām. Viņš nebija vairāk "upuris" un "sistēmas moceklis" kā daudzi citi viņa mākslu ģildes brāļi, kas saglabāja stāvokli kultūras elitē, saņēma valsts pasūtinājumus, goda zīmes un valdības apbalvojumus. Šostakoviča nedienas nedrīkstētu pat tuvumā likt tādu cilvēku likteņiem kā Meijerholds, Mandelštams, Zabolockis, Harmss vai Platonovs, kas tika sodīti, nonāca cietumā, lēģerī vai baisā trūkumā. Tas pats sakāms par komponistiem, kas "izbaudīja" Gulagu (piemēram, Vsevolods Zaderackis vai Aleksandrs Vepriks) vai uz visiem laikiem tika izsvītroti no mūzikas aprites un morāli iznīcināti (piemēram, Nikolajs Roslavecs vai Aleksandrs Mosolovs)."

Antons Safronovs lieto brīnišķīgu apzīmējumu – viņaprāt, Šostakoviča attieksme pret varu ir hamletiski divējāda. Publiski Šostakovičs pilda savu nomenklatūras pilsoņa jeb padomju komponista sabiedrisko pienākumu, izsakās, atbalsta, paraksta, pat iestājas komunistiskajā partijā, ko gan uzreiz pēc tam izmisīgi nožēlo. Ārpus publiskās telpas viņš savu nostāju ļauj nojaust tikai pašiem tuvākajiem, bez reklāmas rūpējas par jaunākiem kolēģiem un viņu dzīvestelpu, ir noticami godīgs pret sevi, pavisam cilvēciski kļūdās personiskajā dzīvē un atkal atrod laimību, taču 30. gadu beigās iesētās Lielās Bailes grauž viņu līdz mūža galam. To avots sen izžuvis, bet iespaids ir nedzēšams.

Dokumentālos kinokadros un ieskaņojumos var dzirdēt Dmitrija Šostakoviča balsi. Viņš runā nervozi, aprauti, atkārto vārdus un frāzes, viņa parazītteiciens ir "так сказать" – "tā sakot". Kaut kas līdzīgs dzirdams daudzviet viņa mūzikā. Šostakoviča izturēšanās publiskās vietās un uz koncertskatuves it kā saka – nepievērsiet man uzmanību. Tajā pašā laikā dzirdēti nostāsti par to, kā Šostakoviča neuzkrītošs ikdienišķs gājiens caur Maskavas konservatorijas foajē licis sarunām apklust un cilvēkiem sastingt. Personības lauks viņam bijis milzīgs, un to var dzirdēt daudzos ģeniālos darbos, no kuriem divi skan 25. janvāra koncertā.

Plamena Mangova par Šostakoviču

Bulgāru pianiste Plamena Mangova kopā ar LNSO pirmo trompeti Jāni Porieti būs solisti Dmitrija Šostakoviča Koncertā klavierēm, trompetei un stīgām. Ar Plamenu LNSO saista veiksmīga skatuviska sadarbība turnejā pa Franciju 2017. gadā. Latvijas klausītājies dzirdējuši Plamenas spēli pirms vairākiem gadiem Hermaņa Brauna fonda rīkotā koncertā un tā paša 2017. gada janvārī, kad pianiste kopā ar LNSO un Andri Pogu muzicēja koncertzālē "Cēsis". Andris un Plamena vairākkārt tikušies prominentos koncertos Eiropā. Plamenas karjera ir intensīva un saistīta ar labākajiem orķestriem un diriģentiem.

Mēs satiekamies ziemas vakarā kādā skaistā Vecrīgas viesnīcā, un es jautāju – vai Plamena pieder pie tiem mūziķiem, kas savureiz atļaujas ekstātiski apgalvot, ka dievina kādu komponistu. Plamena nevairās no šāda apzīmējuma – viņa tiešām dievina Šostakoviča mūziku.